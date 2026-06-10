Quién ganará la Copa del Mundo 2026, según predicciones de astrólogos

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las predicciones no solo provienen de analistas deportivos y expertos en estadísticas.

También astrólogos han comenzado a consultar las estrellas para presagiar qué selección tiene más posibilidades de conquistar el torneo más importante del fútbol.

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser una de las ediciones más emocionantes de la historia.

Con varias selecciones llegando en gran nivel competitivo, los pronósticos se han multiplicado tanto en el ámbito deportivo como en el espiritual.

Dos nombres destacan especialmente entre las predicciones astrológicas: Argentina e Inglaterra.

Mientras algunos videntes aseguran que la selección Albiceleste volverá a disputar la final, otros creen que finalmente ha llegado el momento de que los ingleses rompan una sequía de seis décadas y vuelvan a conquistar el título mundial.

Argentina, el gran protagonista según videntes

Una de las predicciones que más atención ha generado proviene de la médium Bis the Medium, quien compartió sus visiones sobre el Mundial 2026 durante una entrevista con Hola!.

Según la astróloga, las selecciones latinoamericanas “llegan con una energía especialmente favorable” para esta edición del torneo.

Entre todas ellas, Argentina aparece como una de las favoritas para llegar nuevamente a la final.

¿Argentina repetirá la hazaña de Qatar 2022?

La selección argentina conquistó la Copa Mundial de Qatar 2022 bajo el liderazgo de Lionel Messi, en una de las campañas más recordadas de los últimos años.

Al ser consultada sobre quién disputará la final del Mundial 2026, Bis respondió de manera contundente: Argentina.

Además, sorprendió al afirmar que todavía visualiza a Messi vinculado al éxito del combinado argentino, una declaración que despertó el interés de millones de aficionados alrededor del mundo.

Colombia: una de las sorpresas

Dentro de las predicciones realizadas por Bis, también destaca la selección colombiana.

La astróloga considera que Colombia tendrá una actuación sobresaliente durante el torneo y podría convertirse en una de las grandes revelaciones de la competencia.

Inglaterra: la gran apuesta de otro famoso astrólogo

Mientras algunos videntes ven a Argentina en la final, otro reconocido astrólogo tiene una opinión muy distinta sobre quién será el campeón.

Greenstonelobo, popular por sus predicciones astrológicas en redes sociales, ha asegurado que Inglaterra será la selección que levantará la Copa Mundial de 2026.

Lo que hace especialmente llamativa esta predicción es que el astrólogo afirma haber acertado previamente los títulos de Francia en 2018 y Argentina en 2022, según reporta el sitio Times Of India.

¿Se romperá la maldición inglesa?

La selección inglesa no conquista una Copa del Mundo desde 1966, cuando derrotó a Alemania Occidental en la final.

Desde entonces, varias generaciones de futbolistas talentosos han intentado devolver la gloria sin éxito.

Sin embargo, Greenstonelobo considera que el destino de Inglaterra se ha estado construyendo durante décadas y que finalmente el ciclo culminará en 2026.

Según su interpretación astrológica, el equipo posee una energía especialmente favorable para lograr el objetivo que ha perseguido durante tantos años.

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