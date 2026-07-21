Temporada de Leo 2026: qué significa este poderoso ciclo para cada signo

A partir del 22 de julio, el Sol inicia su recorrido por Leo y permanecerá allí hasta el 22 de agosto, inaugurando la temporada del león.

Estas cuatro semanas estarán caracterizadas por la confianza, la creatividad, el romance y la autoexpresión.

Cada año este tránsito invita a brillar, perseguir sueños y mostrar al mundo los talentos personales.

Sin embargo, 2026 será diferente debido a una combinación de eventos astrológicos que potencian el impacto de esta temporada.

La presencia de Júpiter en Leo, el regreso de Mercurio a su movimiento directo y un eclipse solar total convertirán este periodo en uno de los más importantes del calendario astrológico.

Las predicciones indican que todos los signos del zodiaco experimentarán cambios importantes, aunque cada uno lo hará en áreas distintas de su vida, según explican expertos del sitio My Astrology.

Horóscopo de la temporada de Leo

Aries

Para Aries, este será uno de los periodos más favorables del año. La energía leonina activa el romance, la creatividad y el disfrute personal.

También podrían surgir nuevas relaciones sentimentales o importantes avances en proyectos artísticos gracias al eclipse de agosto.

Tauro

Tauro concentrará su atención en el hogar y la familia. Mudanzas, remodelaciones o cambios importantes dentro del entorno familiar marcarán estas semanas.

Todo lo que construya ahora tendrá efectos positivos durante los próximos meses.

Géminis

En el caso de Géminis, la comunicación será la gran protagonista. Es un excelente momento para escribir, enseñar, lanzar proyectos digitales, realizar presentaciones o expandir ideas. Una conversación inesperada podría cambiar completamente su futuro profesional.

Cáncer

Después de finalizar su temporada de cumpleaños, Cáncer enfocará sus esfuerzos en mejorar su economía.

Será un momento ideal para negociar aumentos salariales, generar ingresos adicionales y fortalecer la autoestima financiera.

Leo

Leo vivirá uno de los ciclos más importantes de la última década. Con el Sol y Júpiter en su signo, comienza un proceso de crecimiento que solo ocurre aproximadamente cada doce años.

El eclipse solar sembrará las bases de nuevos proyectos que se desarrollarán durante los próximos meses.

Virgo

Virgo iniciará un periodo de introspección. Antes de que llegue su temporada, los astros recomiendan descansar, cerrar asuntos pendientes y escuchar la intuición.

Muchas respuestas aparecerán lejos del ruido cotidiano.

Libra

Libra verá fortalecidas sus amistades, redes de contacto y proyectos colectivos.

Las personas que conozca durante este periodo podrían convertirse en aliados fundamentales para el futuro.

Escorpio

Escorpio centrará su energía en el crecimiento profesional. Habrá oportunidades para obtener ascensos, asumir nuevos retos o ganar mayor reconocimiento público.

La clave será confiar en sus capacidades y mostrar liderazgo.

Sagitario

Para Sagitario, la temporada de Leo activa los viajes, la educación y la expansión personal. Estudiar, viajar o compartir conocimientos abrirá puertas inesperadas.

El eclipse podría traer oportunidades internacionales o cambios que amplíen su visión del mundo.

Capricornio

Capricornio profundizará en asuntos relacionados con finanzas compartidas, inversiones y compromisos importantes.

Será recomendable analizar cuidadosamente contratos y acuerdos, especialmente durante la semana del eclipse.

Acuario

Acuario vivirá una transformación significativa en sus relaciones personales y profesionales.

Compromisos, asociaciones y colaboraciones evolucionarán hacia un nuevo nivel, mientras que los vínculos que ya no funcionen podrían llegar a su fin.

Piscis

Piscis experimentará cambios positivos en el trabajo, la salud y la organización diaria.

Será un excelente momento para adoptar nuevos hábitos, mejorar la productividad y fortalecer el bienestar físico y emocional.

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco por fin solucionan sus problemas antes del fin de julio

• Rara alineación planetaria en forma de cesta marca el inicio de una era zodiacal

• La rara alineación entre Urano, Neptuno y Plutón impacta a 3 signos zodiacales