Bad Bunny comienza esta semana su gira mundial: ¿Qué ciudades visitará?

Este viernes, Bad Bunny comenzará su Debí tirar más fotos world tour en República Dominicana. La gira del cantante puertorriqueño promete ser una de las más taquilleras.

El primer show de gira del cantante de “Baile inolvidable” comenzará en Santo Domingo, en el Estadio Olímpico, donde ofrecerá dos shows el 21 y 22 de noviembre.

En diciembre, la gira seguirá por Costa Rica y México, donde ofrecerá ocho shows, entre el 10 y el 21 de diciembre.

En Latinoamérica el tour de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Hasta el momento, el puertorriqueño ofrecerá 57 shows con Debí tirar más fotos world tour.

En esta oportunidad, Bad Bunny decidió dejar a Estados Unidos fuera de esta gira para proteger sus fans latinos, pues cree que sus conciertos podrían ser focos de atención para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acuda para detener personas.

En medio de su gira, Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl el próximo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

