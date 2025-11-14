Bad Bunny dedica inspirador mensaje a los niños y jóvenes tras arrasar en los Latin Grammy

El cantante Bad Bunny, quien es uno de los más exitosos de la actualidad, volvió a dar de qué hablar en una entrega de premios y ahora tocó el turno en los Latin Grammy, en donde inspiró a todos con el mensaje que lanzó tras recibir el premio de “Album del Año”.

‘El Conejo Malo’, como también se le conoce, se llevó a casa un total de cinco gramófonos gracias a su album ‘DeBí TiRAR Más FOToS’, pero fue su mensaje final el que se llevó todas las palmas de los asistentes a la entrega de premios celebrada en la MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada.

Durante su discurso Bad Bunny destacó la importancia de nunca olvidar quienes somos y así se lo quiso transmitir a quienes lo admiran o siguen su carrera, pero en especial a los niños y a los jóvenes.

“Amen lo más que puedan. Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde vengas. Nunca olvides de dónde vienes, pero sin olvidar para dónde vas. Hay muchas maneras de hacer patria y de defender nuestra tierra, nosotros escogimos la música”, soltó Benito en un fragmento de su discurso.

A pesar de que él y su talento fueron los grandes artífices de lo que se consiguió con ‘DeBí TiRAR Más FOToS’, el reguetonero le dio su lugar y el crédito a todos los que estuvieron detrás de unos de sus discos más exitosos.

“Este album no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo”, detalló Bad Bunny, quien se apoderó de los aplausos de los frentes en la arena, incluida la propia Karol G, quien no pudo ocultar la gran admiración que siente por él y por lo que ha logrado en la escena musical.

Además del gramófono por “Album del Año”, Bad Bunny se llevó cuatro más en las categorías “Mejor Canción Urbana” por ‘LA MuDANZA’; Mejor Interpretación de Reggaetón por ‘VOY A LLeVARTE PA PR; “Mejor Álbum de Música Urbana” por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por ‘DtMF’.

Sigue leyendo: