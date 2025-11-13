Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derraman miel en alfombra previo a los Latin Grammy

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes son papás del pequeño León, se dejaron ver muy cariñosos durante la alfombra que se realizó, el miércoles 12 de noviembre, previo a los Latin Grammy.

La parejita, que no suele tomarse fotos juntos, se olvidó de la timidez y se mostró de lo más romántica previo a la Gala de la Persona del Año, la cual este año homenajeó a Raphael.

Por medio de unas fotos y videos, difundidos en las redes sociales, se ve el gran momento por el que está pasando la relación del investigador de ‘¿Quién es la Máscara?’ y su bella conquista.

“In love de @carlosrivera & @cynoficial 😍❤️”, se lee en la descripción de una galería de fotos publicada por Univision y que muestra a ambos posando para la lente de los fotógrafos tomados de la mano.

Además de la galería de fotos, también se publicó un video que da muestras de la gran complicidad que existe entre ambos, quienes no dejaron de tener contacto mientras deleitaban a los fotógrafos con sus muestras de amor.

“@carlosrivera y @cynoficial derrochan cariño en la alfombra 😍🔥”, se lee en el texto con el que Univision acompañó el video de ambos y que fue musicalizado con el tema ‘Chic & Sweet’ de Giulio Cercano.

La forma en que ambos se mostraron no pasó desapercibida entre sus fans, quienes aplaudieron que ya no oculten el gran amor que se tienen, pues hay que recordar que no son amantes de compartir fotos juntos.

“Elegantisimos y bellos siempre ❤️”,“Muy bellos ❤️”, “Que bonitos se ven 😍😍😍”, “Hermosaaa pareja 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥”, “Tan guapos💖”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que les han dejado sus seguidores.

