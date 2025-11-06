Isadora está lista para compartir su mensaje de amor

Aunque Isadora Figueroa evite hacer alarde de quién es su padre, la sonrisa delata a esta novel cantante.

“Todo el tiempo me dicen eso”, dijo. “Me dicen que me parezco a mi mamá o a mi papá; los dos son bellos y yo feliz”.

Y cómo no estarlo, si Isadora es hija de Chayanne, quizá el cantante puertorriqueño más carismático y querido de la Isla del Encanto.

Solo que en estos días hay razones de más para dejar de lado el parentesco y enfocarse solamente en la carrera que Isadora está construyendo desde abajo. La primera es que recientemente recibió su primera nominación a un Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. La ceremonia se efectuará el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Isadora compite por el galardón con Alleh, Annasofía, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Álex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

La nominación es el resultado del éxito de varios de los sencillos que Isadora ha estrenado de forma independiente a lo largo de varios meses. Algunos de esos temas son “Agüita con sal”, “Dime qué hago” y “Akiki”.

Pero esta semana Isadora sacará a la venta “La Isla”, su disco debut del que hasta ahora ha estrenado el tema “Celitos del Sol”, donde tiene como invitado a Bebo Dumont. Se trata de un disco de música pop donde se combinan sonidos de alt-pop, folk tropical y urbano moderno.

“Es un momento hermoso, un momento de muchos primeros”, dijo. “Y creo que lo que estoy haciendo es tratando de ser consciente de todo eso y de disfrutarlo”.

“La Isla” fue una idea que surgió mucho antes de la nominación, dijo. Fue el momento en el que Isadora se sintió lista para expresarle su mensaje al mundo.

“Y ya sé perfectamente cuál es ese mensaje, es un mensaje de amor y que todo lo que hago lo hago por el amor y con amor, entonces ya estoy lista”, señala.

Isadora escribió las canciones inspirada en su multiculturalidad, pues tiene herencia puertorriqueña, venezolana, italiana y estadounidense, puesto que nació y se crió en Miami.

“Yo digo, yo soy 100% puertorriqueña, 100% venezolana, 100% italiana y 100% de Miami”, dijo. “Entonces creé este mundo de ‘La Isla’ porque para mí ahí es donde yo puedo ser quien soy, sin prejuicios, sin expectativas, simplemente yo ser Isadora”.

Para esto, la cantautora se preparó. Estudió la carrera de industria musical con una especialidad en composición en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. Y para abrirse camino, en 2024 lanzó su carrera de manera independiente bajo su propio sello, Mariposa Music.

Su música es diferente de la de su padre, pero en definitiva él ha sido una gran inspiración para ella, sobre todo por la manera en que él ha conducido su carrera.

“Me he inspirado muchísimo en él”, dijo. “Pero al final, yo tengo mi propio sonido”.