¿Cómo fue el primer show de Bad Bunny en el comienzo de su Debí tirar más fotos world tour?

Tras una breve pausa, Bad Bunny regresó a los escenarios. Este viernes el reguetonero puertorriqueño comenzó su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en Santo Domingo, República Dominicana.

El primer show del tour, que recorrerá ciudades de América Latina, Europa, Asia y Australia, comenzó con un intro grabado por dos jóvenes desde un barrio dominicano, con la jerga criolla que rápidamente conectó con el público y los hizo sentir parte de la experiencia.

En un guiño a la esencia latina y caribeña, Bad Bunny inició con ritmos de salsa acompañados por orquesta en vivo, interpretando éxitos como “La Mudanza” y “Callaita”.

A lo largo del show, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, interpretó alrededor de 30 canciones, la mayoría de su último álbum Debí Tirar Más Fotos

Acompañado por las bandas Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta, el concierto contó también con la participación de la banda invitada Chuwi, quien abrió el show con el tema “WELTiTA”.

El del viernes fue el primer show de Bad Bunny fuera de Puerto Rico con la emblemática “casita”, un elemento que evoca la residencia pasada de Bad Bunny No me quiero ir de aquí.

Tras sus shows en República Dominicana, la gira de Bad Bunny seguirá en diciembre por Costa Rica y México, donde ofrecerá ocho shows, entre el 10 y el 21 de diciembre.

En Latinoamérica el tour de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Hasta el momento, el puertorriqueño ofrecerá más de 50 shows con Debí tirar más fotos world tour.

En esta oportunidad, Bad Bunny decidió dejar a Estados Unidos fuera de esta gira para proteger sus fans latinos, pues cree que sus conciertos podrían ser focos de atención para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acuda para detener personas.

