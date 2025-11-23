Romeo Santos fue el primer invitado en la gira de Bad Bunny

Romeo Santos fue la gran sorpresa y el primer invitado especial del primer show de la gira de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, en República Dominicana.

La aparición de Romeo Santos sobre el escenario del Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo desató la emoción de las más de 50 mil personas en el público.

El bachatero apareció cerca del final del espectáculo para cantar a dúo con Bad Bunny el tema “BOKeTE” en versión bachata, lo que provocó una gran ovación por parte del público.

Esta no es la primera vez que Romeo Santos y Bad Bunny colaboran. Años atrás, el reguetonero y Aventura, grupo que lanzó a Romeo Santos a la fama, trabajaron juntos en la canción “Volví”.

Además, ambos encabezan la lista de los artistas más exitosos del siglo XXI según Billboard, con Bad Bunny en el primer lugar y Romeo en el segundo.

Esta semana, Bad Bunny comenzó su gira Debí Tirar Más Fotos con dos shows en República Dominicana, el viernes y sábado.

Tras sus shows en República Dominicana, la gira de Bad Bunny seguirá en diciembre por Costa Rica y México, donde ofrecerá ocho shows, entre el 10 y el 21 de diciembre.

En Latinoamérica el tour de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Hasta el momento, el puertorriqueño ofrecerá más de 50 shows con Debí tirar más fotos world tour.

En esta oportunidad, Bad Bunny decidió dejar a Estados Unidos fuera de esta gira para proteger sus fans latinos, pues cree que sus conciertos podrían ser focos de atención para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acuda para detener personas.

