Fotos: Galilea Montijo se escapa a Dubai por Navidad junto a su joven novio

La presentadora mexicana Galilea Montijo, quien fue una de las invitadas a ‘La Casita’ de Bad Bunny durante los conciertos que el reguetonero boricua ofreció en Ciudad de México, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de la escapada que se dio con su novio a Dubai para celebrar la Navidad.

En sus fotografías la presentadora del programa ‘Hoy’ mostró algunos de los mágicos lugares que visitó en compañía de Iván Moreno, su novio, quien es varios años menor.

“Qué Días en Dubai con mi moqui @ipmoreno ❤️❤️❤️❤️ GRACIAS POR MI SORPRESAAAAA🥹🥹😍😍🫢🫢 Te amo ❤️”, se lee en la descripción con la que Gali acompañó su publicación.

Además de ella, su galán, quien llegó a su vida tras su separación de Fernando Reina, también le dedicó unas palabras llenas de amor a la presentadora de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Eres INCREÍBLEEEEE!!! Qué días tan hermosos…Te Amo!!! ❤️❤️❤️‍🔥❤️‍🔥😍😍”, escribió el modelo español.

En las postales que compartieron se ve a ambos derramando miel mientras recorren algunos de los lugares más emblemáticos de la futurista ciudad de Emiratos Árabes Unidos, como el Burj Khalifa, el Museo del Futuro, Marina Bay, entre otros.

También se dieron tiempo para protagonizar una sesión de fotos vestidos con trajes típicos del país de Medio Oriente, con lo que dejaron en claro lo mucho que disfrutan de hacer cosas juntos.

Mientras Galilea disfrutó de unas vacaciones por Dubai, su hijo se quedó en México y celebró junto a su papá y sus hermanos la Navidad.

“Pues en mi familia, como en Los Simpson… así la foto de esa Navidad 🎄 @alexisreinac @claudioreina_padel@r31n4m ¡Los amo!”, publicó Fernando Reina en la foto navideña de su familia.

