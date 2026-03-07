Galilea Montijo destapó sus peores experiencias amorosas

A casi tres años de haber anunciado su divorcio, la conductora Galilea Montijo vive una historia de amor con el modelo Isaac Moreno, a quien ha descrito como su mayor soporte en cada aventura personal y profesional. Sin embargo, la suerte en el amor no siempre ha estado de su lado, así lo confesó en una de las más recientes transmisiones del programa “Netas Divinas”.

Y es que, según el relato de la presentadora de “La Casa de los Famosos”, antes de encontrar a su príncipe azul, se vio enfrascada en relaciones con hombres de rasgos narcisistas que intentaban controlarla y dictar el rumbo de su vida.

La tapatía decidió hablar sin tapujos sobre sus peores experiencias en el amor tras revelarse el tema central de esa edición de “Netas Divinas”: “¿Qué tan difícil ha sido para ti diferenciar entre un hombre seguro y uno que solo parecía fuerte, mientras tú no destacaras?”, cuestionó una de sus compañeras de elenco.

Sin apuntar de forma directa a alguna de sus expresas, Galilea Montijo explicó que lo que comenzaba como una historia sacada de cuento de hadas, pronto se tornaba una situación cargada de manipulación: “Yo, como los caballeros, intento no tener memoria, pero sí me costó muchas relaciones”, comenzó su relato.

Así, la famosa continuó: “Hasta con doctorado, la manera en la que te someten y te van envolviendo psicológicamente hasta verte chiquita, que necesites de esa persona. Me han tocado incluso parejas que te dicen: ‘Yo todo te hago’ y te llevan a que necesites tanto de ellos que te sientas inútil”.

No obstante, la exreina de belleza rescató que de estas experiencias surgieron varios aprendizajes; entre ellos, que hoy es una mejor versión de sí misma gracias a la terapia. Además, destacó que ahora le es sencillo identificar este tipo de conductas.

Contrario a sus fracasos amorosos del pasado, Montijo hoy vive una de las etapas más plenas de su vida. A la par de su éxito en la televisión mexicana como una de las conductoras más aclamadas, mantiene una relación de 3 años con el modelo español Isaac Moreno.

Sobre este romance, Galilea celebró la madurez y metas en común con las que cuentan: “Hoy en día digo, qué bonito es tener ese amor maduro, esa pareja que no sabes si te va a durar toda la vida, porque yo de ahí parto, de solamente hoy, solo por hoy, no sé mañana, pero hoy me da felicidad, tranquilidad, risas y silencios“, comentó.

Su intervención finalizó con un mensaje claro para el público: el crecimiento personal permite amar de forma inteligente y segura. “Amor maduro de mi parte, sí permito unas cosas, otras no las permito y hoy en día me da paz”, señaló.

