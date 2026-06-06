Con mariachi y pastel, así celebró Galilea Montijo su cumpleaños 53 en “Hoy”

La conductora Galilea Montijo arrancó con el pie derecho la celebración de su cumpleaños número 53 desde el programa “Hoy”. Durante la emisión del matutino, la tapatía fue recibida con mariachi y disfrutó de varias sorpresas por parte de la producción, haciendo del pasado 5 de junio una fecha muy especial.

Su gran día comenzó con un arribo memorable a las instalaciones de Televisa San Ángel. ¿El motivo? Sus compañeros de elenco la recibieron con abrazos y felicitaciones en medio de un foro decorado con globos y una selección de los platillos típicos de su estado natal, Jalisco.

El cariño del público también se hizo notar a través de una cápsula especial a la que Galilea Montijo reaccionó en vivo, totalmente conmovida.

“¿Cómo uno agradece ese cariño? No tengo manera de agradecer. Gracias por sus felicitaciones, gracias por esas palabras. Son las que me hacen levantarme todos los días”, expresó ante las felicitaciones de sus fans.

Aunado a ello, Montijo protagonizó un divertido video en el que se le ve posar frente a un llamativo pastel decorado con cristales y una corona, cortesía de la producción de “Hoy”, mientras realiza la tradición de soplar la vela de cumpleaños.

Uno de los momentos más comentados de la celebración fue la visita sorpresa de su pareja, el modelo y empresario Isaac Moreno, quien apareció en el set con un enorme ramo de flores.

“Ella ya sabe perfectamente lo que siento. Te amo”, señaló Isaac ante las cámaras. Asimismo, agregó: “Eres una mujer increíble, un corazón con patas, eres una mamá espectacular, un ser humano maravilloso. Es la primera vez que vengo aquí, la verdad que veo el compañerismo, el amor, el cariño que hay, la admiración, no solo a ella, sino entre todos los compañeros”.

Para cerrar la emisión del programa, Galilea Montijo se tomó el tiempo de agradecer a quienes la consintieron desde las primeras horas del día: “A mis hijos, a mi Mateo que desde la mañana me echó mi mensajito, mi hombre y mi mamá que me llevaron mariachi desde las 7 de la mañana”, comentó emocionada.

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