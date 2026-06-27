¿Galilea Montijo deja Televisa? La conductora revela detalles de su futuro en la televisión.

La conductora mexicana Galilea Montijo sorprendió al revelar que su contrato con la cadena Televisa está a punto de expirar, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades en el ámbito profesional.

En un encuentro reciente con la prensa, la tapatía de 53 años explicó que el proceso de contratación en la televisora ha evolucionado a lo largo de los años, por lo que los contratos de exclusividad han ido disminuyendo de forma gradual.

“Antes eran por 10 años, luego por 15 años, luego por 5 años, luego por 3 años”, comentó ante los medios de comunicación.

De acuerdo con sus declaraciones, el mes de diciembre será cuando su relación laboral con la empresa deberá ser renovada: “Ahora ya los contratos suelen ser de uno a 2 años, entonces mi contrato ya se vencería en diciembre (…)Yo sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre”, comentó.

Pese a las oportunidades que podrían presentarse en otras televisoras, Galilea Montijo tiene claro que desea continuar laborando en la casa que le abrió las puertas desde los años 90.

“Yo te puedo decir que yo soy 100% Televisa. O sea, a mí a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa”, precisó ante los micrófonos.

Pata finalizar, Galilea Montijo confesó que también le gustaría formar parte de algún un proyecto internacional. No obstante, su enfoque actual es su situación contractual con la cadena televisiva.

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