Andrea Legarreta defiende a Galilea Montijo ante críticas por su apariencia

Andrea Legarreta, conductora del programa “Hoy”, salió a defender a su compañera Galilea Montijo de los ataques en redes sociales. Después de la aparición de Montijo en el inicio de “La Casa de los Famosos”, las plataformas digitales se llenaron de críticas en su contra debido a su apariencia física.

En el pasado, la propia Galilea ha reconocido sus procedimientos estéticos y, en una ocasión, afirmó que es parte de su rutina de cuidado personal.

Frente a las descalificaciones, Legarreta no dudó en mostrar su respaldo y lamentó el tono de los ataques, haciendo un llamado a la empatía y al respeto en el ecosistema digital.

“A mi Gali la quiero mucho, me parece muy triste porque cada quien, al final, está en su derecho de hacerse lo que quiera… pero no hay que ser crueles“, declaró la presentadora en un encuentro con la prensa.

Sobre la imagen personal

La también actriz defendió la libertad individual de cada persona para decidir sobre su aspecto físico, independientemente de si se trata de pequeños cuidados o de intervenciones más notorias.

Legarreta subrayó que cualquier tratamiento estético, desde el uso de una crema hasta procedimientos especializados, es una decisión personal que no debería ser motivo de burla o escarnio público.

"Creo que todas, incluso desde una cremita, una cosita, lo que cada mujer se haga o cada hombre se haga para verse linda o lindo, no tenemos por qué ser así" Andrea Legarreta

La conductora fue más allá y señaló que muchas de estas agresiones virtuales reflejan más los problemas de quienes las emiten que una genuina preocupación por la persona criticada. “Yo creo que viene de seres que sufren mucho o que tienen alguna situación en la vida que les incomoda… como sociedad tenemos que pensar bien antes de tomar una computadora o un celular y escribir esas cosas tan fuertes“, expresó.

En el marco de la misma conversación, Andrea Legarreta habló sobre sus propios cuidados estéticos y confesó que, pese a estar en el ojo público, prefiere mantener un enfoque discreto y natural.

“Tengo mi doctora que hace cositas leves dentro de todo. A mí me gusta estar natural, dentro de todo, lo más natural que se pueda“, comentó.

Explicó que recurre a bioestimuladores y procedimientos que mejoran la calidad de su piel sin modificar drásticamente sus facciones. Al cumplir próximamente 55 años, Legarreta aseguró que vive cada etapa con plenitud y considera que envejecer es un auténtico privilegio. “Yo no me siento vieja, siento que es una bendición llegar a esta edad sintiéndome como me siento”, señaló.

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