¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se van a casar? El conductor responde a los rumores

A solo unas semanas de confirmar su relación, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se enfrentan a una serie de rumores con respecto a su futuro como pareja, incluyendo la posibilidad de llegar al altar en los próximos meses.

El revuelo que esta teoría ha generado motivó al conductor a romper el silencio y aclarar de una vez por todas si sonarán las campanas de boda para él y su enamorada.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llegar al altar con la famosa, Luis Carlos Origel aseguró que por el momento prefieren tomarse las cosas con calma.

“Siempre hay comentarios de todo tipo, en las redes está la opinión de muchas personas, pero la mayoría de comentarios han sido muy positivos y siempre tomando lo mejor de cada una de las personas que están del otro lado”, detalló en su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

En este sentido, se dijo agradecido por el apoyo que el público les ha otorgado durante las semanas posteriores a la confirmación de su noviazgo: “Comentarios súper lindos. La verdad, la gente siempre con un comentario lindo recibiendo mucho cariño. Muy contentos”, expresó.

Pese a que las críticas están a la orden del día, Luis Carlos Origel aseguró que su romance con la mexicana va viento en popa: “La relación que al menos nosotros tenemos, claro que es desde una madurez importante. No es que queramos ser ejemplo de nada ni que lo seamos, simplemente lo que nos toca es vivirlo de la forma que podemos, ser felices, de una forma sana“, recalcó.

El también influencer recibió un par de preguntas con respecto a Erik Rubín, exesposo de Legarreta, con quien ha asegurado mantener una relación cordial. Sin embargo, evitó contribuir a la ola de rumores sobre su vida amorosa al negarse a hablar al respecto.

“No sé y no me toca opinar. Le deseo siempre lo mejor, es un tipazo, no sé de ello y no me toca opinar sobre eso“, sentenció.

Seguir leyendo:

• Andrea Legarreta comparte su secreto para una mente y figura saludables

• Luis Carlos Origel habla por primera vez sobre su romance con Andrea Legarreta: “Es un gran ser humano”

• Erik Rubín opina por primera vez sobre el novio de Andrea Legarreta