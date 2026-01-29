Luis Carlos Origel habla por primera vez sobre su romance con Andrea Legarreta: “Es un gran ser humano”

A solo unas semanas de haberse confirmado el romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, el conductor ha decidido romper el silencio y compartir algunos detalles de la historia de amor que vive junto a la actriz luego de años de amistad. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, el presentador de televisión compartió cómo vive esta etapa en su vida en la que el amor ha tocado a su puerta: “Muy contento, la verdad feliz. Muy bonito este noviazgo, la verdad es una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo, estamos muy contentos”, declaró para las cámaras de Edén Dorantes.

Y la felicidad que los embarga quedó evidenciada al revelar las cualidades de Andrea Legarreta que lo enamoraron: “Todo, la verdad es un gran ser humano, es una persona que quiero muchísimo”, sentenció.

En cuanto a la diferencia de edad que existe entre ambos (20 años), Luis Carlos Origel indicó que lejos de ser un impedimento dentro de su relación, se trata de una oportunidad de compartir experiencias nuevas juntos: “Para nada importa la edad”, recalcó.

Asimismo, no pudieron faltar las preguntas sobre su convivencia con Erik Rubín, ex esposo de Legarreta, así como con las hijas de su enamorada. Sin profundizar al respecto, afirmó que mantienen una relación cordial y caracterizada por el respeto: “Muy bien, muy bien con todos”, señaló.

Las declaraciones de Luis Carlos Origel se suman a la demostración de afecto hacia Legarreta que registró por medio de una publicación desde su cuenta de Instagram; en ella dio un vistazo a los momentos de la vida cotidiana que comparten.

“Que bien va este 2026”, escribió Luis Carlos Origel para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unas horas de salir a la luz ya había recaudado más de 27 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en apoyo a su relación con la mexicana.

