Novio de Andrea Legarreta comparte primeras fotos juntos tras confirmar su romance

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta han dado el siguiente paso en su relación: se han hecho oficiales en Instagram. Y es que el conductor de televisión eligió esta plataforma para dar una mirada inédita a algunos de los momentos especiales que han vivido como pareja en lo que va de este 2026.

A solo unos días de confirmar su romance durante la transmisión del programa matutino “Hoy”, el sobrino de Pepillo Origel hizo eco de la alegría que los embarga con una emotiva publicación que no tardó en atraer la atención de los internautas.

¿La razón? Esta mostró a la pareja de famosos en momentos de la vida cotidiana, como los momentos robados entre escenas de sus respectivos programas de televisión, además de una que otra salida a disfrutar de un helado.

“Que bien va este 2026”, escribió Luis Carlos Origel para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unas horas de salir a la luz ya había recaudado más de 27 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en apoyo a su relación con la mexicana.

“Carlos, cuídala mucho, ella es maravillosa”, “Que linda pareja. Me da mucho gusto verlos felices”, “Ese abrazo habla de amor, de protección y de felicidad sincera. Ella es un corazón hermoso, lleno de luz y ternura” y “¡Él ya ganó! Andrea es una mujer increíble, se nota lo mucho que se quieren”, son algunas de las respuestas que se generaron en la red.

Andrea Legarreta no dejó pasar la oportunidad de responder esta muestra de cariño con un mensaje que, a pesar de ser breve, sirvió como una prueba más de la complicidad que comparten: “Es que… 2026… Tú… Y yo… Nuestras sonrisas…”, comentó la famosa.

Fue el pasado 14 de enero cuando la también actriz confirmó ante la prensa su decisión de darle una nueva oportunidad al amor de la mano de Luis Carlos Origel. Durante la charla, afirmó que se encuentra “muy enamorada” y en una de las mejores etapas de su vida.

“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida“, detalló en ese entonces. “De pronto, pues… como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz”.

