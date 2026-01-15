Andrea Legarreta confirma noviazgo con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

Luego de varios meses de especulaciones sobre su vida amorosa, Andrea Legarreta rompió el silencio y confirmó su noviazgo con el conductor Luis Carlos Origel, asegurando que se encuentra “muy enamorada” y en una de las mejores etapas de su vida. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En un encuentro reciente con la prensa, la presentadora del programa “Hoy” puso fin a los dimes y diretes al confesar que su corazón ya tiene dueño. Y si bien no mencionó el nombre de su enamorado, comentó que la identidad de la persona es de carácter público porque “ya la han dicho mucho”.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente“, comentó Andrea Legarreta al ser abordada por los medios de comunicación a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel.

Además, tras ser cuestionada sobre cómo se dio el flechazo entre ella y el sobrino de Pepillo Origel, la estrella de la pantalla chica compartió que este surgió de forma inesperada y como resultado de varios años de amistad.

“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida“, detalló la también actriz. “De pronto, pues… como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí, estoy muy feliz”.

Visiblemente conmovida, Andrea Legarreta destacó las cualidades que la hicieron enamorarse y darse una oportunidad con el presentador de 41 años de edad: “Es una gran persona, super educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, expresó.

Para finalizar, la famosa confesó que se encuentra más enamorada y viviendo una historia digna de película, algo que por mucho tiempo evitó al vivir el duelo por su matrimonio con Erik Rubín, el cual duró más de dos décadas.

“Tuve una época de mucha tristeza. Y, pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce. Lo que a mí me gusta es que es eso, el amor creo que tiene que ser así, tiene que ser dulce, tiene que ser lindo”, recalcó.

