Andrea Legarreta recuerda a su madre con emotiva carta en su cumpleaños

Siempre dispuesta a hacer a su público partícipe de lo que acontece en su vida personal, la conductora Andrea Legarreta recurrió a sus redes sociales para honrar la memoria de su madre en la fecha que habría cumplido un año más de vida. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del programa “Hoy” colocó un emotivo mensaje en el que hizo homenaje a su vida y agradeció con cariño las enseñanzas que le dejó en vida.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo mi amor eterno. Celebro cada segundo de tu andar por la vida, amorcito. Agradezco tu amor y caricias…Tu dulzura y tus carcajadas… Tu protección y enseñanzas… Gracias infinitas por tenerte como mi mami”, comenzó la famosa su mensaje.

A casi tres años de su partida, Andrea Legarreta siente la ausencia de su madre más que nunca: “Te extraño con cada milímetro de mi ser. Me faltas siempre y te siento siempre. Anhelo ver el brillo de tus hermosos ojitos y olerte mientras nos abrazamos, pero segura estoy que estás feliz por nosotros los de acá, viéndonos viviendo un día a la vez de la mejor manera y aunque extrañándote infinitamente, viviendo intensamente y felices”, expresó.

A pesar de su latente anhelo, la famosa es consciente de que el recuerdo de ‘Doña Chabelita’ se mantiene presente a donde quiera que vaya gracias a sus enseñanzas y a las memorias creadas durante sus años juntas.

“Estás en cada uno de nuestros instantes y saboreamos la vida por nosotros y por ti… Hoy hay fiesta en el cielo. Feliz cumpleaños mamita preciosa. Te amo infinito amor eterno, mi Chabelita preciosa. ¿¿¿Nos vemos en mis sueños??? Te espero siempre“, finalizó Andrea Legarreta.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara con mensajes de apoyo para la conductora, no solo por parte de sus seguidores más fieles, sino de algunas estrellas del mundo del entretenimiento.

Tal fue el caso de su compañera Cynthia Urías, Nicola Porcella, Carlos Rivera, María León, Latin Lover y Yulianna Peniche. Por su parte, Maribel Guardia y Juan José Origel le escribieron “Tu ángel en el cielo” y “Felicidades hasta el cielo mi Chabelita hermosa”, respectivamente.

Seguir leyendo:

• Andrea Legarreta vive incómodo momento al aire tras ser preguntada por su nuevo novio

• Andrea Legarreta critica a famosos que asistieron a “La casita” de Bad Bunny en CDMX

• Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Carolina Miranda después de las declaraciones de Yeri Mua