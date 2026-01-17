¿Cómo reaccionó Erik Rubín al nuevo romance de Andrea Legarreta? La conductora responde

De cara al revuelo que generó la confirmación del nuevo romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, la conductora se sinceró sobre la experiencia de compartir esta noticia con su círculo más cercano, incluyendo sus hijas y su ex esposo, el músico Erik Rubín.

En una entrevista para diversos medios de comunicación, la presentadora del programa “Hoy” puso fin a las especulaciones y reveló que el ex Timbiriche, con quien estuvo casada durante más de dos décadas, fue uno de los primeros en enterarse sobre su relación con el sobrino de Pepillo Origel.

Además, aseguró que este le brindó todo su apoyo y unas emotivas palabras: “La verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto (…) Erik me dijo: ‘no sabes el gusto que me da'”, contó ante la prensa.

Sobre esta reacción, Andrea Legarreta resaltó que al estar unidos por sus hijas Mía y Nina, lo más importante para ambos es saberse en paz y con la persona correcta: “Al final somos él y yo somos familia y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”.

Tras la mención de sus hijas, la famosa no pudo evitar ser cuestionada sobre la postura que estas mostraron al enterarse de su relación con Luis Carlos Origel. Visiblemente emocionada, la también actriz contó que la reacción de sus hijas también ha sido positiva y sienten un cariño importante por Luis Carlos Origel debido a los años que tienen de conocerlo.

“Somos amigos de hace años todos, era más mi amigo, pero al final Erik lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. Ellas están felices, lo adoran en verdad“, añadió.

Para finalizar su encuentro con la prensa, Andrea Legarreta destacó las cualidades que la hicieron darse una nueva oportunidad en el amor junto al comunicador, a pesar de los 13 años de diferencia de edad que existe entre ellos.

“Es una gran persona, es una de mis personas favoritas de la vida. Es muy dulce, muy educado, muy cariñoso, es un hombre decente. Siempre se lo decía: ‘Tú eres de mis personas favoritas, de mis hombres favoritos en la vida'”, señaló.

