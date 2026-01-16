Pepillo Origel reacciona al romance de su sobrino con Andrea Legarreta

El periodista mexicano Juan José Origel decidió interrumpir sus vacaciones en España para dar respuesta a los cuestionamientos sobre su opinión ante la confirmación del romance entre su sobrino, el conductor Luis Carlos Origel, con su amiga y colega Andrea Legarreta. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue por medio de su perfil oficial en Instagram que el reconocido comunicador colocó un video en el que decidió compartir algunos detalles sobre el romance, incluyendo que él sospechaba sobre dicha historia de amor incluso antes de que su sobrino se lo comentara.

“Cuando me habló mi sobrino para darme la noticia, dije, bueno, pero yo también me lo sospechaba, pero como él no me decía nada, yo no podía decir, ahora puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta, la quiero mucho“, indicó en el audiovisual que no tardó en generar revuelo en redes sociales.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, Pepillo Origel afirmó que se encuentra más que feliz con la noticia, pues la estrella del programa “Hoy” es alguien a quien conoce y aprecia desde hace varios años.

“Andrea la conozco de hace muchos años, porque conocí a su familia, a su madre, Chabelita hermosa, una mujer encantadora, su papá, mi tocayo Juan, su señorón, la verdad es una familia muy integrada. Andrea es una gran madre, ha estado al 100 con sus hijas, las adora, la verdad, es una familia como la de nosotras, de esas familias tradicionales y unidas“, dijo sobre la mexicana.

Con respecto a la reacción del resto de la familia Origel, el nacido en León, Guanajuato aseguró que tanto su hermano como sus tías recibieron con los brazos abiertos esta historia de amor: “Estamos muy contentos. Mis hermanos, todos están contentos, porque a todos les cae muy bien Andrea, tienes suerte, porque te queremos y nos caes de poca“, recalcó.

Juan José Origel culminó su video enviando un mensaje a la feliz pareja: “Yo de corazón, les deseo a los 2 que sean muy felices”, se le escucha decir.

Por su parte, Andrea Legarreta no tardó en reaccionar a las palabras de su amigo con una dosis de cariño y agradecimiento: “¡Mi Pepillo hermoso! Gracias por tus buenos deseos! Tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo. Y a Luis Carlos tanto. Un día a la vez”, escribió la actriz en la sección de comentarios.

Seguir leyendo:

• Juan José ‘Pepillo’ Origel sufre un accidente doméstico y ofrece detalles de su recuperación

• Pepillo Origel asegura que existe una disputa por la herencia de Silvia Pinal: “Andan como buitres”

• Pepillo Origel expone presuntos maltratos a Silvia Pinal antes de su muerte