Juan José ‘Pepillo’ Origel sufre un accidente doméstico y ofrece detalles de su recuperación

El reconocido periodista y conductor de espectáculos, Juan José ‘Pepillo’ Origel, de 78 años, fue protagonista de un preocupante incidente el pasado jueves, 4 de diciembre de 2025. El veterano comunicador sufrió una aparatosa caída en su propio hogar, resultando con una lesión facial que requirió atención médica urgente.

El accidente, clasificado como un percance doméstico, ocurrió fuera de las cámaras. Según detalles revelados posteriormente por su amiga y colega Martha Figueroa, Origel tropezó con la pata de una mesa en su casa, lo que provocó una fuerte caída. “Se le atoraron los pies… se dio un porrazo casero”, explicó Figueroa.

Atención médica urgente

El impacto del golpe fue significativo. Origel mismo explicó a través de sus redes sociales, donde anunció el suceso con una fotografía gráfica, que la herida abierta en la ceja fue causada por la patilla de sus propios lentes al momento de la caída, generando un sangrado considerable.

“No saben el caidazo que me di el jueves pasado! Con los lentes me abrí la ceja!!!”, escribió el conductor del programa ‘Con Permiso’. Tras el incidente, fue asistido de inmediato y la herida requirió la aplicación de varios puntos de sutura para cerrarla.

La principal preocupación, dada la proximidad de la lesión al ojo, era un posible daño ocular. Afortunadamente, Origel confirmó –en repetidos comunicados– que el globo ocular no resultó afectado, evitando así una complicación grave.

“Gracias a Dios no me pasó nada en el ojo y ya voy mucho mejor, solo un poco hinchado y morado”, aseguró el periodista. En una actualización más reciente, compartió una nueva fotografía en la que ya no son visibles las suturas, mostrando una notable mejoría.

Actualmente, Pepillo Origel se encuentra en recuperación. Reporta tener la zona de la herida ligeramente hinchada y con hematomas, efectos normales tras un traumatismo de este tipo, pero insiste en que su estado de salud es bueno y evoluciona favorablemente.

El conductor agradeció públicamente la ola de mensajes de apoyo y buenos deseos recibidos de parte de colegas del medio como Pedro Sola y Maribel Guardia, así como de sus seguidores.

