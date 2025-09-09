Pepillo Origel expone presuntos maltratos a Silvia Pinal antes de su muerte

El periodista mexicano Juan José Origel rompió el silencio sobre su distanciamiento con la familia de la fallecida Silvia Pinal de cara a su primer aniversario luctuoso, causando revuelo por dejar entrever que la primera actriz habría sufrido malos tratos durante los meses previos a su fallecimiento.

En una entrevista concedida a ‘El Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube, ‘Pepillo’ recibió cuestionamientos sobre su ausencia en el funeral de la madre de Alejandra Guzmán, y por primera vez, compartió el motivo detrás de esta decisión.

“Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente“, expresó Juan José Origel.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, expresó su indignación por la participación de Silvia Pinal en la obra de teatro “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?”. Y es que a sus 91 años de edad fue nombrada protagonista de este musical infantil, a pesar de que meses antes se mostró con poca energía y dificultades para interactuar con el público.

“Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería (…) ¡Y así la pusieron a trabajar: en una silla de ruedas… y amarrarla para que fuera a trabajar!“, dijo haciendo referencia a silla con ruedas que le fue adaptada para ser desplazada sobre el escenario por los bailarines durante cada función.

Visiblemente molesto, Pepillo Origel lamentó los presuntos malos ratos que la primera actriz vivió a causa de este proyecto. Si bien no señaló a nadie de forma directa, el comunicador lanzó un contundente mensaje que el público no tardó en relacionar con el productor de la obra, Iván Cochegrus: “Tú lo vas a pagar”, sentenció.

A pesar del revuelo que han generado las declaraciones del famoso, la familia de Silvia Pinal y la producción de la puesta en escena se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

