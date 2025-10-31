Pepillo Origel asegura que existe una disputa por la herencia de Silvia Pinal: “Andan como buitres”

A unos días del primer aniversario luctuoso de la primera actriz Silvia Pinal, las interrogantes sobre la repartición de sus bienes no han parado de surgir. Y fue uno de los amigos cercanos de la ‘Diva del Cine de Oro’ quien decidió romper el silencio al respecto: el periodista Juan José Origel.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, el presentador de televisión compartió detalles inéditos sobre la repartición de los bienes de la estrella, no sin antes hacer mención de su descontento ante el poco cuidado que la estrella recibió durante los años previos a su fallecimiento.

“Tuve una amistad de muchos años con la señora Pinal me dolió mucho ver la forma en la que se fue desgastando, se fue enfermando y que no le tuvieran el respeto que se merecía la señora“, declaró durante su paso por el programa ‘La Mesa Caliente’.

Sobre la repartición de bienes, Pepillo Origel aseguró que, contrario a lo que los familiares de Pinal han declarado, se trata de un proceso complicado y lleno de diferencias: “La herencia es un problema muy grande porque, hasta donde yo sabía, Silvia había dejado todo arreglado con la albacea Tina Galindo, fallece también, y se lo dejan a la hermana de Tina“, contó ante las cámaras de Telemundo.

“Tiene un problema con una de las hijas de Silvia Pinal. Es mejor retirarse, andan todos como buitres por la herencia“, añadió sin revelar el nombre de la persona que estaría en contra de la decisión de la matriarca de la dinastía.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Pepillo Origel hace pública su molestia con la familia Pinal, pues recordemos que a principios del mes de septiembre lanzó una contundente acusación: la primera actriz habría sufrido malos tratos previo a su fallecimiento.

“Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente (…) Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería (…) ¡Y así la pusieron a trabajar: en una silla de ruedas… y amarrarla para que fuera a trabajar!“, reprochó en entrevista con ‘El Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube.

