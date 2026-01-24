Andrea Legarreta compartió romántica sesión de fotos junto a Luis Carlos Origel

A solo unas semanas de haber confirmado su noviazgo con Luis Carlos Origel, la conductora Andrea Legarreta se encuentra más enamorada que nunca y dispuesta a dar una mirada inédita a su historia de amor. Prueba de ello es su más reciente hazaña en Instagram, donde compartió nuevas fotos junto a su galán, acompañada de un romántico mensaje. ¡Aquí te contamos los detalles.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella de la pantalla chica compartió un carrusel de imágenes junto a su enamorado a la par de una serie de pensamientos que evidenciaron el gran momento que vive en el plano amoroso.

“Es que deja que la vida te sorprenda. La vida es hoy, sonríe, un día a la vez”, se lee en una de las postales con las que decoró su publicación. “En mi defensa puedo decir que él me sonrió primero”.

Además, Andrea Legarreta se dijo contenta con la etapa de su vida en la que se encontró con el sobrino de Pepillo Origel, refiriéndose a él como: “sorpresas que iluminan el alma”.

Como resultado de esta hazaña, la famosa se volvió el blanco de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos, así como de una que otra celebridad. Tal fue el caso de María León, Consuelo Duval, Yanet García y Adriana Leal.

“Es que… los 2… los amoooo”, “Y esos ojitos con las pestañas más bonitas de la TV ya brillan más. Viva el amor”, “Me encanta verte feliz, lo mereces”, “Awww un amor bonito”, “Te mereces siempre lo mejor” y “Linda pareja, viva el amor”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Esta no es la primera vez que la parejita protagoniza una escena romántica en redes sociales. Y es que no podemos olvidar que hace unos días, Luis Carlos Origel mostró un vistazo de los momentos especiales que han vivido como pareja en lo que va de este 2026.

¿La razón? Esta mostró a la pareja de famosos en momentos de la vida cotidiana, como los momentos robados entre escenas de sus respectivos programas de televisión, además de una que otra salida a disfrutar de un helado.

“Que bien va este 2026“, escribió el joven para acompañar el carrusel de imágenes que a solo unas horas de salir a la luz ya había recaudado más de 27 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en apoyo a su relación con la mexicana.

