Andrea Legarreta comparte su secreto para una mente y figura saludables

Andrea Legarreta volvió a dar de qué hablar en redes sociales, ahora al dar una mirada inédita a la disciplina que la ayuda a mantener una mente y cuerpo sanos, lo que ha calificado como una de sus prioridades para este 2026. ¿En qué consiste? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la estrella del programa “Hoy” colocó un carrusel de imágenes en el que se le ve posar desde el estudio de wellness en el que practica pilates, un sistema de entrenamiento enfocado en fortalecer el cuerpo desde su centro mediante movimientos fluidos, precisos y controlados.

Con una sonrisa de oreja a oreja y enfundada en ropa deportiva, Andrea Legarreta utiliza su plataforma de casi 7 millones de seguidores no solo para mostrar los resultados estéticos de dicha disciplina, sino también para resaltar los efectos positivos en la salud mental.

“Sí y siempre sí a todo lo que te hace feliz (…) Tu cuerpo es tu compañero de vida: cuídalo, escúchalo y ámalo“, reflexionó la actriz mexicana desde su post, dejando entrever que más allá de una figura torneada, su propósito es cuidar de su cuerpo para sentirse bien por dentro y por fuera.

Y es que de acuerdo con la plataforma Fisiomoviment, el pilates es un ejercicio que combina la respiración consciente, fuerza y flexibilidad para mejorar la postura, el equilibrio y la conciencia corporal, siendo ideal para prevenir lesiones y aumentar la fuerza muscular profunda.

En respuesta a esta publicación, cientos de internautas dejaron su apreciación por la disciplina de Legarreta, así como su actitud positiva. Esto fue posible a través de piropos en la sección de comentarios.

Algunas de las reacciones registradas bajo el post fueron: “Por eso estás más linda que nunca”, “Andas con todo mana”, “Muy guapa”, “Bellas imágenes e increíble reflexión”, “Que bonita vibra transmites Andy”, “Que maravilloso es verte así de contenta y radiante” y “Bella como siempre, con palabras muy sabias”, por mencionar algunas.

