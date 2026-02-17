Erik Rubín opina por primera vez sobre el novio de Andrea Legarreta

A poco más de tres años de haber anunciado su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta se encuentra viviendo una nueva historia de amor junto al conductor Luis Carlos Origel. Y tras varias semanas de silencio al respecto, el ex Timbiriche ha roto el silencio al respecto y compartido su postura ante este romance.

En conferencia de prensa, el músico se dijo feliz por su ex esposa, argumentando que haber puesto fin a su matrimonio con la famosa no es sinónimo de distanciamiento. Por el contrario, hoy mantienen una relación de familia más estrecha que nunca.

“Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario. Nuestra dinámica de familia no termina, inclusive se fortalece de otras formas y a mí me encanta verla feliz, contenta”, se le escucha decir ante las cámaras del periodista Edén Dorantes.

En este sentido, el intérprete de “Con todos menos conmigo” lamentó que para el público sea algo fuera de lo común ver a una ex pareja con una buena convivencia.

“A mí lo que me interesa es el bienestar de mi gente, de mi familia, no el qué dirán, sé que a lo mejor hay gente que se les hace extraño. A mí se me hacen más extrañas las peleas, las guerras, pero eso se ha normalizado. Yo amor para mí, para mi gente, para los demás”, añadió la estrella de la música.

Antes de concluir, el vocalista resaltó que su amistad con el sobrino de Pepillo Origel se remonta a varios años atrás, lo que le ha dado la oportunidad de conocer de primera mano su personalidad: “Él es un gran tipo, lo quiero mucho, es un gran amigo, entonces qué mejor que sea alguien así que además conocemos todos también. La veo muy contenta y me da mucho gusto por ella“, dijo.

Luis Carlos Origel celebra la aceptación de Erik Rubín y sus hijas

La buena vibra también se ha manifestado desde la trinchera de Luis Carlos Origel, quien en una de sus primeras charlas con los medios de comunicación enfatizó mantenerse en buenos términos con Rubín y el resto de la familia de su enamorada.

De acuerdo con el presentador, mantienen una relación cordial y caracterizada por el respeto: “Muy bien, muy bien con todos”, señaló.

Asimismo, en ese entonces compartió cómo vive esta etapa en su vida en la que el amor ha tocado a su puerta: “Muy contento, la verdad feliz. Muy bonito este noviazgo, la verdad es una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo, estamos muy contentos”, declaró para las cámaras.

