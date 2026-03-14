Andrea Legarreta opina sobre la supuesta nueva pareja de su ex, Erik Rubín

La reciente aparición de Erik Rubín en una plaza del sur de Ciudad de México, tomado de la mano de una joven cuya identidad aún permanece en el anonimato, desató una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo. Pero sin duda, la opinión que más resuena en el espectáculo mexicano es la de Andrea Legarreta.

La conductora del programa “Hoy” se encontró recientemente con los micrófonos de “Ventaneando” y, como era de esperarse, las preguntas sobre la nueva ilusión de su expareja no se hicieron esperar.

La presentadora reveló que ya ha tenido la oportunidad de conocer a la misteriosa joven que ahora acompaña al ex Timbiriche, expresó: “Me parece una niña linda”.

Aunque evitó confirmar si entre Rubín y su acompañante existe ya una relación oficial, su mirada se centró en algo que considera más importante: la paz de su ex compañero de vida. “A él lo veo bien, tranquilo, feliz”, añadió la conductora mexicana.

La separación

Desde que en febrero de 2023 anunciaran el fin de su matrimonio, alegando que “la historia de pareja se fue desgastando”, tanto Legarreta como Rubín se han esforzado por mantener una relación basada en el respeto y la comunicación, de acuerdo a lo que han dicho.

La conductora lo dejó claro al recordar que su separación fue “muy sana y muy amorosa”, priorizando siempre la armonía familiar.

Lo que parece ser un nuevo capítulo en la vida sentimental de Erik Rubín llega en un momento particular, pues apenas en enero de este año fue la propia Andrea Legarreta quien confirmó públicamente su relación con Luis Carlos Origel, conductor de televisión y sobrino de Pepillo Origel. La conductora se mostró feliz ante las cámaras.

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