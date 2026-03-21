Andrea Legarreta recuerda el día que Bruno Mars se negó a tomarse una foto con ella

A solo unos días de confirmarse el regreso de Bruno Mars a tierras mexicanas, la conductora Andrea Legarreta recordó el inesperado encuentro que protagonizó con el cantante hace algunos años, mismo que no pudo inmortalizar debido a que este se negó a tomarse una foto con ella.

En una confesión hecha en plena transmisión del programa “Hoy”, la estrella del matutino detalló que el encuentro con el artista tuvo lugar cuando se encontraba de vacaciones con su exesposo, Erik Rubín. La pareja en ese entonces disfrutaba de su desayuno en un lujoso restaurante cuando se dio cuenta de la presencia del famoso.

“Bruno Mars, ¿te acuerdas que le pedí una foto una vez? Y la verdad fue el más lindo para decirme que no. Lo que pasa es que yo lo estaba observando en una mesa, enfrente, en un restaurante. Entonces estaba justo enfrente de mí, viendo hacia la pared, entonces me levanté, le digo a Erik: ‘¿Ya viste quién es?’”, contó a sus compañeros de elenco Raúl Araiza, Tania Rincón y Galilea Montijo.

Al ser gran fan de su música, Andrea Legarreta decidió acercarse a Bruno Mars e iniciar una conversación con la ilusión de poder tomarse una fotografía del recuerdo.

“Me esperé a que terminara de desayunar y me acerqué, me levanté y me puse así para no llamar la atención y le digo, como pude, en inglés: ‘Bruno, somos de México y somos fans de tu música’, me dijo: ‘Mucho gusto’. Eso fue muy bonito”, aseguró la también actriz.

Pese al respeto y cuidado con el que se dio su interacción, Andrea recuerda cómo el intérprete de “Locked out of heaven” declinó su petición de forma muy educada, algo que agradece hasta el día de hoy.

“Entonces le dije: ‘Si fuera posible una foto y si no, pues yo comprendo’. Nunca le tomé la foto ni de lejos. Entonces me dijo: ‘Mira, no quisiera que se armara aquí el alboroto’. Yo le dije: ‘Comprendo perfecto, mucho éxito’”, dijo la presentadora para concluir su anécdota.

Este relato abrió el debate entre sus colegas del matutino sobre la posibilidad de que dicha fotografía se concrete en la próxima visita de Bruno Mars a la Ciudad de México como parte de su tour titulado “The Romantic”.

Mientras tanto, la mexicana cuenta con una amplia lista de celebridades con las que ha tenido la oportunidad de compartir experiencias como parte de su labor en el matutino “Hoy” y Televisa Espectáculos. Algunas de estas estrellas han sido: Tom Cruise, Shakira y Billie Eilish, entre otros.

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