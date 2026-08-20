Galilea Montijo da un ultimátum a los participantes de “La Casa de los Famosos México 4”

Galilea Montijo rompió el protocolo en la gala del miércoles, 19 de agosto, en “La Casa de los Famosos México 4” y decidió hacerle un llamado de atención a los participantes de esta temporada.

En la conexión en vivo con los participantes la conductora no ocultó su descontento con el rumbo de la cuarta temporada. Según sus palabras, esta edición carece del “espíritu de juego” y la emoción que caracterizaron a las primeras temporadas, especialmente la 1 y la 2, que se convirtieron en fenómenos en redes sociales gracias a los conflictos y estrategias de los participantes.

¿Qué dijo Galilea?

“En esta casa, en particular en esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego. Ese espíritu de competencia. No existe”, expresó la conductora, quien añadió:

"Confío de todo corazón que en algún momento se van a poner a jugar y hoy tienen la oportunidad de comenzar". Galilea Montijo

La cuarta gala de nominación introdujo una mecánica innovadora: los llamados “puerquitos de colores”. Cada participante debía romper uno de estos objetos y leer el mensaje en su interior, lo que implicaba castigos que alteraban por completo las estrategias del juego. Algunos resultaron beneficiados, mientras que otros vieron afectadas sus posibilidades dentro de la competencia.

Al finalizar la gala, la placa de nominados quedó conformada por nueve habitantes: Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Yahir, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad y Moisés Peñaloza.

El cuarto eliminado de la temporada se conocerá este domingo, 23 de agosto, cuando se cumple casi un mes del inicio de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos México”.

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