Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

Este domingo, Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos 4”, la carismática actriz perdió apoyo del público a horas de que cerrarán las votaciones y Flor Vigna sí continúa en la competencia.

Ruiz no se esperara ser eliminada y eso quedó claro durante la postgala del reality show, además tuvo la oportunidad de observar desde el exterior las reacciones de sus compañeros y se pudo dar cuenta de la felicidad que expresaron al verla fuera.

Sumado a esto, los compañeros de reality show celebraron con gritos el regreso de Flor Vigna. Incluso, el Ese Pérez la besó. La escena provocó lágrimas en la actriz, quien reconoció que le impactó percibir el efecto que su eliminación causó alegría en algunos de los participantes.

La relación entre Arantza Ruiz y Flor Vigna

A pesar de la tristeza por abandonar la competencia, Arantza aseguró sentirse feliz por la continuidad de Flor Vigna, especialmente por la amistad que construyeron en los primeros días dentro de la casa.

Sin embargo, esa relación no estuvo exenta de altibajos. Durante su última semana en el reality, Arantza y Flor protagonizaron varios enfrentamientos y distanciamientos producto de diferencias surgidas en el juego.

Aunque comenzaron con una comunicación cercana y afectuosa, las tensiones internas fracturaron su vínculo en las horas previas a la eliminación.

De acuerdo a la encuesta del de Vaya Vaya, la competencia estaba reñida y se observó que Ruiz perdió apoyo horas antes de la eliminación.

Ahora, con la salida de Ruiz, la dinámica de la casa continúa su ciclo y también las tensiones por la limpieza y el orden. En especial, por parte de Cynthia Klitbo, quien se autodenominó “la mamá” del reality y se encarga de mantener el orden, al igual que el cantante Yahir.

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