¿Los medicamentos para bajar de peso ayudan a las mujeres a conseguir empleo? Estudio lo revela

Los fármacos GLP-1 han tenido una fuerte demanda en los últimos tiempos por la posibilidad de bajar de peso. A pesar de la fuerte polémica de salud actual, un nuevo estudio encontró un punto que muy pocas personas asociarían: estos medicamentos podrían ayudarte a conseguir trabajo. Esto es especialmente visible en la fuerza laboral femenina.

Un estudio realizado por Rebecca Diamond, economista de la Universidad de Harvard y del National Bureau of Economic Research (NBER), encontró que las mujeres desempleadas que comenzaron a utilizar fármacos GLP-1 para perder peso tuvieron mayores tasas de empleo después de 18 meses, un resultado que vuelve a poner bajo la lupa la llamada “penalización por obesidad femenina”.

La investigadora utilizó datos del Understanding America Study para comparar a mujeres que iniciaron GLP-1 para adelgazar con otras que querían comenzar el tratamiento, pero todavía no lo habían hecho.

Según los resultados, las mujeres que no tenían empleo al comenzar el análisis registraron un aumento de 27 puntos porcentuales en su tasa de empleo después de seis o más trimestres tras iniciar el tratamiento. El estudio señala que el incremento provino principalmente de mujeres desempleadas que posteriormente encontraron trabajo.

Asimismo, Diamond descubrió que el efecto no fue igual para quienes ya tenían empleo, ya que no se encontró una mejora en la movilidad laboral de las mujeres que comenzaron a utilizar GLP-1 mientras trabajaban. Tampoco observó evidencia de que los medicamentos les permitieran obtener ascensos o avanzar hacia mejores puestos.

La investigación también encontró cambios en la vida personal, luego de que, entre las mujeres solteras que comenzaron a utilizar estos fármacos, las tasas de matrimonio o convivencia aumentaron 29 puntos porcentuales después de seis o más trimestres.

La investigación parte de una cuestión que ya había sido documentada por otros economistas: el peso corporal puede estar relacionado con resultados económicos diferentes para hombres y mujeres. Estudios anteriores han encontrado que las mujeres con mayor peso pueden enfrentar menores salarios y otras desventajas en el mercado laboral.

El análisis de Diamond plantea que una parte de esa desventaja podría aparecer al momento de crear nuevas relaciones laborales. Es decir, el problema podría ser más visible cuando una persona busca entrar al mercado laboral que después de conseguir un puesto.

“Las mujeres que no tenían empleo al inicio del estudio también se incorporan al mercado laboral”, escribió Diamond en su investigación. El documento señala que el aumento del empleo se acumula conforme las mujeres que buscan trabajo pierden peso.

El estudio plantea otra cuestión: quién puede acceder a los tratamientos GLP-1. Diamond señala que las primeras personas en utilizarlos tienden a contar con una ventaja financiera desproporcionada, lo que podría generar diferencias en quién puede acceder a sus posibles efectos económicos y sociales.

“Si la pérdida de peso mediante tratamientos médicos modifica el trato que reciben las mujeres en el mercado laboral, entonces el acceso desigual a estos fármacos también podría influir en quiénes pueden evitar las consecuencias sociales y económicas asociadas al tamaño corporal”, escribió Diamond.

El hallazgo debe interpretarse con cautela. El trabajo de Diamond es un documento de investigación de la NBER y sus resultados no significan que los GLP-1 garanticen conseguir empleo. Además, otro estudio de la misma institución no encontró efectos significativos del uso de estos medicamentos sobre empleo, participación laboral o ingresos entre personas con diabetes.

Por ello, la investigación abre una discusión sobre la discriminación por peso y las oportunidades laborales, pero no convierte a los medicamentos para adelgazar en una herramienta para conseguir trabajo.

Este artículo es únicamente informativo y no constituye una recomendación para utilizar fármacos GLP-1. Nadie debe comenzar, suspender o modificar un tratamiento de este tipo sin la evaluación y prescripción de un profesional de la salud.

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