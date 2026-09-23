¿Cómo quedarán los beneficiarios del Obamacare? Administración Trump plantea eliminar a 760,000 inscritos por acusaciones de fraude

La Casa Blanca sostiene que las cancelaciones en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), conocida popularmente como Obamacare, corresponden a personas inscritas de forma fraudulenta o que no cumplen los requisitos del programa. La medida afectaría a unos 315,000 registros y, según el vicepresidente JD Vance, permitiría ahorrar $2,200 millones de dólares.

Asimismo, otros 419,000 registros, que cubren a un número adicional de beneficiarios, serán sometidos a verificaciones para confirmar su elegibilidad. Vance señaló que algunas solicitudes carecían de números de Seguro Social o de documentación migratoria válida.

“Nos aseguramos de que las personas que reciben subsidios de Obamacare realmente tengan derecho a recibirlos”, dijo Vance, quien dirige un grupo de trabajo gubernamental para eliminar el fraude. Estaba acompañado por el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y otros funcionarios de la administración, reseñó Associated Press (AP).

La administración también anunció una suspensión de seis meses para nuevos agentes y corredores que inscriban a personas en los mercados de seguros médicos. Los funcionarios sostienen que este grupo concentra una proporción significativa de los casos fraudulentos detectados.

Combate al fraude y reducción de gastos

La decisión forma parte de una iniciativa del Gobierno para combatir el fraude en programas públicos y reducir el gasto.

Cerca de 19.2 millones de personas estaban inscritas en planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a comienzos de 2026.

Expertos cuestionan el proceso

Especialistas en política sanitaria respaldaron la eliminación de inscripciones fraudulentas, pero exigieron mayor transparencia sobre los criterios empleados, dado que personas elegibles podrían perder su cobertura si las verificaciones fueron imprecisas o insuficientes.

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA en la organización sin fines de lucro de investigación en atención médica KFF, señaló: “Creo que no hay duda de que a alguien que se inscribió fraudulentamente se le debe cancelar la cobertura”; sin embargo, “creo que la pregunta es si este fue el proceso apropiado para identificar a los inscritos fraudulentos, y también si todos ellos fueron inscritos fraudulentamente”.

El anuncio se produce cuando millones de estadounidenses enfrentan aumentos en el costo de sus seguros tras la expiración de los subsidios ampliados aprobados durante la pandemia. Organizaciones demócratas y legisladores criticaron la medida y afirmaron que podría agravar las dificultades para acceder a la atención médica.

Informe federal confirma riesgo

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno detectó vulnerabilidades en el sistema mediante solicitudes ficticias. Sin embargo, el informe no determinó cuántas inscripciones reales podrían ser fraudulentas, lo que mantiene abierta la disputa sobre el alcance de las cancelaciones.

Acotó AP que la oficina del vicepresidente y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia.

¿Qué puedes hacer si la inscripción fue cancelada?

La cancelación de una inscripción en Obamacare no siempre se apela ante la misma entidad. Primero hay que determinar si la decisión la tomó el Marketplace —por ejemplo, por falta de documentos o pérdida de elegibilidad— o la aseguradora —por falta de pago, fraude alegado u otra razón relacionada con la póliza—.

Derechos principales

Recibir una notificación que explique la razón de la cancelación y cómo impugnarla.

Apelar una decisión del Marketplace sobre elegibilidad para inscribirse, créditos fiscales, reducciones de costos, período especial de inscripción o fecha de inicio de la cobertura. Generalmente, hay 90 días desde la fecha del aviso de elegibilidad para presentar la apelación.

para presentar la apelación. Pedir una apelación acelerada si la demora pone en riesgo la salud, por ejemplo, si la persona está hospitalizada o necesita urgentemente medicamentos.

Designar a un representante —familiar, amigo, abogado u otra persona— para ayudar con el trámite.

Solicitar una extensión si se venció el plazo de 90 días, explicando el motivo del retraso; puede concederse en determinadas circunstancias.

Si la persona mantiene la cobertura durante la apelación, normalmente debe seguir pagando las primas. Si recibe créditos fiscales mientras apela y pierde, podría tener que devolverlos al presentar la declaración federal de impuestos.healthcare

Si canceló el Marketplace

La apelación puede presentarse:

En línea , que suele ser la vía más rápida.

, que suele ser la vía más rápida. Por correo o fax, usando el formulario de apelación o una carta.

La solicitud debe incluir nombre, teléfono, dirección, motivo de la apelación y, si corresponde, el nombre de la persona cuya decisión se impugna. Deben enviarse copias —no originales— de documentos como comprobantes de ingresos, ciudadanía o inmigración, residencia, pérdida de otra cobertura o pagos realizados.

La dirección indicada por HealthCare.gov es:

**Health Insurance Marketplace

ATTN: Appeals

465 Industrial Boulevard

London, KY 40750-0061**

Fax seguro: 1-877-369-0130.

También puede contactarse al Marketplace al 1-800-318-2596; usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.

Si canceló la aseguradora

Si la compañía de seguros terminó la póliza, la disputa normalmente debe dirigirse primero a la propia aseguradora, no al Centro de Apelaciones del Marketplace. La persona tiene derecho a:

Presentar una apelación interna y pedir una revisión completa e imparcial.

y pedir una revisión completa e imparcial. Solicitar un procedimiento acelerado si el caso es urgente.

Pedir una revisión externa por una entidad independiente, cuando esté disponible; en ese proceso la aseguradora ya no tiene la última palabra.

La carta de cancelación debe explicar el motivo y las instrucciones, plazos y dirección para apelar. Conviene conservar la carta, comprobantes de pago, mensajes, documentos enviados y números de caso.

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