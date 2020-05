Si no te hubieras ido… Guido Rodríguez quiere regresar al América

El argentino fue campeón de la Liga MX en el Apertura 2018

Con menos de seis meses en el Betis de La Liga de España, el mediocampista argentino Guido Rodríguez no olvida los buenos momentos que vivió con las Águilas del América, pues fue el club que lo catapultó para conseguir el sueño de jugar en Europa.

Guido, quien también jugó en otro grande del continente americano como River Plate, expresó su deseo de algún día regresar al cuadro Millonario y también al América, para obtener más títulos.

“Siempre pasa por mi cabeza el volver a River Plate, el poder conseguir cosas ahí, ganar cosas ahí, y al América también, me fui hace muy poquito, pero uno cuando tiene tanto cariño por la gente, por el club, por el país. Ojalá que en algún momento se pueda dar. Me encantaría, porque pasé grandes momentos ahí, pero es algo a futuro y no ahora. En América me fue muy bien, conseguí títulos, cosas individuales, el cariño de la gente”, expresó el mediocampista argentino.

De igual manera, Guido habló sobre el trabajo de Miguel Herrera, pues además de trabajar con él en Coapa, también lo hizo en Xolos de Tijuana, y sabe de su calidad como estratega.

“Miguel Herrera tiene cualidades para dirigir en Europa. Me enseñó mucho él y su cuerpo técnico. Las personas que trabajan con él son buenas en su trabajo. Tiene un grupo de trabajo que se conoce desde hace mucho y cada uno hace bien su trabajo y en lo que le corresponde. Él y a su cuerpo técnico le pueden ir bien”, concluyó.

Antes del parón de La Liga, Guido ya comenzaba a convertirse en uno de los hombres claves en el cuadro del Betis.