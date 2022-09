Dani Alves pudo haber dejado plantado al fútbol mexicano: el brasileño recibió una oferta de Italia 

Dani Alves fue protagonista de una extensa novela en el mercado de fichajes. El ex jugador del FC Barcelona mantuvo al pendiente de cada uno de sus movimientos a los aficionados de la Liga MX. Hoy, Pumas de la UNAM goza de sus servicios, pero el desenlace pudo haber sido otro.

En lugar de llegar al fútbol mexicano, Dani Alves tuvo en sus manos la posibilidad de ir al balompié italiano. La opción era más que viable, pues el lateral de 39 años de edad ha manifestado su agrado al fútbol de aquel país, lugar en donde vistió los colores de la Juventus de Turín.

“Siempre me tiraba Italia y siempre me tira ese país. Ahora, antes de venir a Pumas yo estaba para ir a Italia. Es un lugar donde se trabaja muy bien en todos los aspectos. Eso me mueve. Imagínate a alguien que le gusta el fútbol, sea grande o chico, que sea bien organizado”, reconoció el brasileño en una entrevista con Efraín Velarde.

¿A cuál equipo iba a ir Dani Alves?

Antes de concretar su traspaso por Pumas de la UNAM, habían dos equipos que se peleaban el fichaje de Dani Alves. A pesar de que los tiempos de la Juventus de Turín habían pasado, la Serie A podía seguir siendo su nivel. Los reportes indican que los clubes interesados eran la Associazione Calcio Monza y el Spezia. En ambas instituciones jugaría en el primer nivel de Italia, aunque lucharía por no descender de la Serie A. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

También te puede interesar:

· Tildan a Dani Alves de “gordo y borracho”: se desató la ofensiva contra el lateral de Pumas de la UNAM

· “La Liga MX es amateur”: desde Argentina descalifican al fútbol mexicano

· ¿Guillermo Ochoa se despedirá del fútbol mexicano? “Memo” y una irrechazable propuesta de España