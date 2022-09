Canelo Álvarez aplastó a Lionel Messi: el boxeador mexicano ganará más dinero en una noche que el argentino en todo el año 

Saúl Álvarez es uno de los boxeadores más populares en la actualidad. Cada combate del mexicano atrapa millones de miradas al rededor del mundo. Esta visibilidad le permite generar grandes ganancias que van directamente a sus cuentas bancarias. Una muestra de ello será su próxima pelea ante Gennady Golovkin. El azteca se dará el lujo de cobrar en una noche más dinero que el mismísimo Lionel Messi en un año.

En reportes anteriores se ha venido hablando del vínculo que cerró Saúl Álvarez con Eddie Hearn. El peleador mexicano aceptó un contrato que estipulaban un par de peleas por $85 millones de dólares. La primera contra Dmitry Bivol se concretó, sólo falta la batalla contra “GGG” para que el tapatío se lleve la otra parte del botín.

¿Cuánto dinero ganará Saúl Álvarez?

Este sábado 17 de septiembre, Canelo Álvarez se subirá al ring del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por la gloria deportiva. Pero también por unos buenos fajos de billetes anteriormente preestablecido. Solo por subirse al cuadrilátero, Saúl Álvarez se llevará a su bolsillo $42.5 millones de dólares. Por su parte, “GGG” se embolsará otros $20 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Canelo Álvarez superó a Lionel Messi

Desde el punto de vista económico y únicamente al tomar en cuenta el salario de “La Pulga”, Canelo habría superado las ganancias del argentino. Los $42.5 millones de dólares que ganará el tapatío dentro del ring, no son comparables con los $40.5 millones de dólares que el Paris Saint-Germain le entrega a Lionel Messi por un año completo de servicios. Os maiores salários do futebol mundial



1 – Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain): 50 milhões de euros/ano.



2 – Neymar (BRA, Paris Saint-Germain): 49 milhões de euros/ano.



3 – Lionel Messi (ARG, Paris Saint-Germain): 40,5 milhões de euros/ano.



🗞 Marca pic.twitter.com/EoBHZnvqpp— Gênio Neymar Jr.³ (@genioneymarjr1) July 1, 2022

