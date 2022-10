Gerardo Martino se inclina ante las críticas de la afición mexicana: “No hay nada que reclamarle a la gente”

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de iniciar su camino en el Mundial de Qatar 2022. El Tri está en el Grupo C de la Copa del Mundo, junto a las selecciones de Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Sin embargo, México tendrá que nadar contra corriente, pues los resultados no han sido los esperados y la fe en Gerardo Martino y sus jugadores no está fortalecida. Pero el ?Tata? no culpa de esto a los mexicanos.

‘Me parece que no hay nada que reclamarle a la gente; cuando juguemos contra Polonia habrá 50 mil mexicanos apoyando. Acá la situación es que el equipo esté a la altura de un Mundial y que saquemos el Mundial para adelante y eso cambiará la opinión de la gente‘, sentenció el argentino en una entrevista con Mediotiempo.

El Tri tendrá un par de partidos amistosos antes de hacer su debut en el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia. La selección azteca jugará ante Irak el 9 de noviembre y el 16 se medirá ante Suecia. Estos últimos duelos terminarán de definir la lista del estratega argentino.

Las piezas se incorporan paulatinamente

Desde hace varias semanas, Gerardo Martino ha trabajado con varios jugadores en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. El ?Tata? reveló cuáles son el itinerario de algunas de las piezas de la Liga MX que se integraron de forma más temprana.

‘Desde el domingo pasado empezaron a llegar Rodolfo Cota y (Alfredo) Talavera, luego vinieron Alexis (Vega) y Roberto Alvarado y también Héctor (Herrera) y Raúl (Jiménez) que se están rehabilitando y luego arribaron Uriel (Antuna), Carlitos (Rodríguez) y Jesús Angulo; esta semana recibiremos a los de América y Monterrey. Memo (Ochoa) más allá de que tenía días ya empezó a trabajar con nosotros’, indicó. Ya fue enviada a FIFA la lista preliminar de 55 jugadores que Gerardo Martino tiene contemplados para poder representar a México en Qatar 2022??



