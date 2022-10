“No hace falta”: Luis Hernández le cierra las puertas de la Selección Mexicana a Chicharito

Con el pasar de los días cada vez se ve más difícil que Chicharito Hernández pueda formar parte de la Selección Mexicana. El atacante de Los Ángeles Galaxy ha sido pedido por un gran sector de los aficionados mexicanos, pero en vista de sus años de ausencia hay algunas personalidades del balompié azteca que no le abrirían las puertas al delantero de la MLS, uno de ellos fue el ex goleador Luis Hernández.

El “Matador” fue bastante tajante al manifestar su postura sobre el tema de Chicharito. Hernández aseguró que Javier no hará falta dentro de la plantilla de la Selección Mexicana. El ex futbolista considera que, a pesar de que Chicharito haya marcado más de 15 goles en Estados Unidos, eso nunca será suficiente si no tiene el respaldo del seleccionador nacional.

“No, no hace falta (el Chicharito). Eso no te da un lugar, aunque haga bien las cosas en el Galaxy, pero si ni convence al técnico no pasa nada“, manifestó Luis Hernández en un evento de patrocinio de la Selección Mexicana.

🇲🇽 CHICHARITO | @CH14_



Es el mexicano con:



Más goles en el 2022 = 19⚽️🔺

Más goles 2022+2021 = 36⚽️🔺



Más goles (activo) = ⚽️257🔺

Clubes UEFA (activo) = ⚽️127

Con Selección Mayor = ⚽️52

En Mundiales FIFA = ⚽️4



*único en anotar en 5 ligas

🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇩🇪🇺🇸 pic.twitter.com/YtT219UVQt — Xavi (@XaviSol_) October 9, 2022

Por otra parte, Hernández indicó que, al igual que muchos críticos, nota las deficiencias dentro de la plantilla mexicana. Pero el “Matador” no ofreció un punto de vista pesimista ni catastrófico, pues los malos resultados podrían ser corregidos con trabajo.

“Yo lo veo como todos ustedes, como toda la afición y sí se palpa esa desconfianza, pero los jugadores y todos los que están ahí no lo hacen porque quieren, a veces no están en ritmo, pero se tienen que conectar y eso yo si lo veo y lo siento“, explicó.

