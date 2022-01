“El único cabrón que me dijo que me fuera fue Cuauhtémoc”: El Tri y sus chispas internas de antaño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los conflictos internos están a la orden del día en clubes y selecciones. Algunos pueden verse dentro del campo, mientras que otros salen a la luz años después. La selección mexicana ha tenido a grandes futbolistas a lo largo de su historia. Pero no todo fue color de rosas y así lo recordó el histórico Luis “Matador” Hernández.

“Yo siempre fui desmadroso y me peleaba con todos los entrenadores. Una vez, Manuel Lapuente me corrió de la selección mexicana porque le reclamé a Pável Pardo. Le dije: ‘Pável, mándamela, chingada madre, puta madre’ y pinche Pável ni me hizo caso”, reveló el ex futbolista en una entrevista con Yordi Rosado colgada a través de Youtube.

Sin embargo, esta acción traería consecuencias. El cuerpo técnico fue muy radical ante la actitud de Hernández. El castigo sería de tal magnitud que lo excluirían de la selección mexicana. Pero Manuel Lapuente tuvo otra idea para definir qué hacer con el indisciplinado futbolista: sus compañeros tomarían la decisión. 📊#EncuestaLUP📊



Con jugadores como Germán Villa, José Manuel Abundis, Rafael Márquez, Jorge Campos, Alberto García Aspe, Luis Hernández, Isaac Terrazas y Cuauhtémoc Blanco…



¿La generación del 99 es la mejor que ha tenido el futbol mexicano?#SíLUP#NoLUP



🔥¡PARTICIPA!🔥 pic.twitter.com/xCXlWabdhD— La Última Palabra (@UpalabraMX) July 16, 2019

Cuauhtémoc Blanco y su golpe al “Matador”

“Quedamos que se iba a votar en el grupo si me quedaba o me iba y el único cabrón que dijo que me fuera fue Cuauhtémoc, dijo: ‘Que se vaya el wey de pelos de muñeca fea’“, recordó Luis Hernández en la entrevista. A mi gusto la mejor pareja en la delantera mexicana. Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. pic.twitter.com/StLH1i6toN— Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) December 14, 2021

También te puede interesar:

· “Sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro”: Luis “Matador” Hernández reveló cómo un penal puede sacar lo peor de un compañero

· Gerardo Martino ya tendría su sustituto en la selección mexicana: El Tri echaría una mirada al pasado en caso de emergencia

· Hugo Sánchez, la manzana podrida de México: Carlos Hermosillo reveló una “decepcionante” cara del histórico futbolista mexicano