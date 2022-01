“Sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro”: Luis “Matador” Hernández reveló cómo un penal puede sacar lo peor de un compañero [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los penales sacan lo peor de los futbolistas. Tener en las manos una clara posibilidad de anotar es una escena que unos evitan, pero otros quieren a toda costa. Los conflictos al momento de patear un penal se remontan desde hace mucho tiempo atrás y en la histórica selección mexicana del Mundial de Francia 1998, un par de futbolistas aztecas protagonizaron una curiosa escena para cobrar una pena máxima.

El curioso conflicto se generó entre Alberto García Aspe y Luis “Matador” Hernández. El ex atacante de El Tri reveló una graciosa anécdota con su compañero en medio del partido contra Bélgica luego de que se decretara un penal.

“En el Mundial de Francia 98, estábamos perdiendo contra Bélgica 2-0 y le cometen un penal a Ramón Ramírez. Yo tomé la pelota para tirar el penal, tenía toda la confianza porque en el primer partido había metido dos goles, soñaba con ser el líder goleador del Mundial“, recordó el “Matador” en una entrevista con Yordi Rosado.

Sin embargo, las intenciones y los sueños de Hernández se vieron frustrados por Alberto García Aspe. El ex mediocampista de la selección mexicana le arrebató la pelota y, en tonos no muy agradables, se designó a patear el penal.

“En eso se me acerca Aspe y me dijo: ‘Sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro’, así me dijo. Yo no me enojé porque le tenía confianza ciega a Beto, lo metió y fue una revancha que la vida le dio a Alberto García Aspe porque cuatro años antes falló un penal importante“, reveló Hernández de aquel partido contra Bélgica en la Copa del Mundo.

