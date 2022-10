¿Marcelo Flores está sobrevalorado en México? Christian Martinoli atacó al “Chelo” 

El fútbol mexicano sigue teniendo a jóvenes futbolistas que han desarrollado sus carreras desde muy temprano en Europa. Marcelo Flores es uno de los jugadores con mayor proyección y en él recaen las esperanzas del ataque de México para el futuro. El “Chelo” ha sido aclamado por los aficionados de El Tri, pero Christian Martinoli no está muy convencido de su valía.

Marcelo Flores pertenece al Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, el joven mediocampista de 19 años de edad fue cedido al Real Oviedo de la segunda división de España en busca de mayor ritmo y regularidad. Ante la efervescencia de algunos por el talento del “Chelo”, Martinoli es un poco más mesurado sobre su valía.

“Tenemos el caso del muchacho Marcelo Flores. No ha debutado en la primera división de Inglaterra y en México ya lo estamos viendo como la próxima esperanza del ídolo de multitudes que nos va a salvar los partidos. No es ningún súper dotado, pero por qué no pensamos que teniendo a cuatro como Marcelo es más fácil lograr objetivos que teniendo al Marcelo que soñamos que podría ser. Siempre estamos pensando en lo que puede dar y no en lo que está dando”, sentenció Martinoli en una entrevista con Enrique Garay.

Los datos de Marcelo Flores en Europa

El “Chelo” no ha tenido grandes números en el Viejo Continente. La juventud de Marcelo Flores es su mejor carta, pero aún no ha estado en un fútbol de primer nivel. Hasta los momentos el mexicano ha jugado partidos en las categorías inferiores del Arsenal y su nueva experiencia en LaLiga Smartbank. Con el Real Oviedo solo ha disputado 293 minutos dentro del campo en los que no ha podido convertir su primer gol y repartir su primera asistencia.

