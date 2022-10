¿Qué le pasó a Giovani dos Santos? Christian Martinoli explicó las razones por las que se perdió la joven promesa del FC Barcelona

Giovani dos Santos fue uno de los jugadores con mayor proyección para los seguidores aztecas. “Gio” tuvo un paso fugaz por el FC Barcelona, uno de los mejores equipos de la historia. Pero el desarrollo y desenlace de la carrera del mexicano no tuvo una historia especial ni extraordinaria. Christian Martinoli, uno de sus mayores críticos, alabó al ex jugador de las Águilas del América, pero también señaló los problemas que le pudieron haber perjudicado en su carrera.

“Es entonces que te preguntas ¿Qué le falla a Giovani? No sabes si la mentalidad, la preparación, el desgano, la fiesta. Si él fuera brasileño, con la exigencia que tienen para ser seleccionados de Brasil, seguramente Giovani dos Santos habría sido un jugador cinco puntos más arriba de lo que era con México. Giovani tenía todo para ser un gran jugador, muy grande”, sentenció Martinoli en una entrevista con Enrique Garay.

Dos Santos tenía calidad para ser una estrella mundial

Cristian Martinoli sorprendió con sus buenas concepciones sobre Dos Santos. El reconocido periodista no era un seguidor declarado del Giovani, pero en sus declaraciones dejó ver la gran expectativa que tenía sobre el ex jugador del FC Barcelona.

“Giovani tiene sangre brasileña, su papá fue un muy buen jugador. ¿Veías a Giovani como se movía en el campo? Tenía dotes de crack, hasta padrote, la pisaba, se zangoloteaba y todo. ¡Lo que yo hubiera dado por tener las condiciones y el físico de Giovani dos Santos para jugar fútbol, me hubiera gustado jugar como Giovani!“, aseguró.

“Gio” no hizo suficiente

No hay reportes que indiquen que Giovani dos Santos tenga intenciones de volver al fútbol profesional. Bajo estas circunstancias, el mexicano estaría finalizando una carrera que, bajo la vista de Martinoli, no termina de cumplir con las expectativas puestas sobre “Gio”.

“Tiene como 150 partidos en la Selección pese a que no jugaba en ningún lado, Campeón del Mundo a nivel Sub-17, Oro en Olímpicos de Londres, tres veces mundialista. Habrá quien te dice ‘Con todo eso, qué más le exiges’, pero tenía condiciones para ser figura, para mucho más, empezó su carrera en el Barcelona, por piedad“, concluyó. ¡Giovani Dos Santos cumple 29 años! 🎊



Mundial Sub 17 :🏆

Juegos Olímpicos: 🏆

Copa de Oro: 🏆🏆🏆

Un golazo que hizo soñar a todo México 🤩 pic.twitter.com/4sH5jPaUFs— ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 11, 2018

