¿Giovani Dos Santos se despide del fútbol? “Gio” habría rechazado dos ofertas y se mantiene sin equipo

Continúa la novela que tiene como protagonista a Giovani dos Santos. El veterano futbolista mexicano sigue bajo el rótulo de agente libre luego de que las Águilas del América lo dejaran marcharse. “Gio” tiene más de un año sin jugar un partido oficial. El azteca sigue sin club, pero opciones no le han faltado.

El ex jugador del FC Barcelona intentó de todo para mantenerse activo. “Gio” entrenó con las Águilas del América con la intención de ganarse otra oportunidad. También, el azteca viajó a Estados Unidos para entrenar con el conjunto de Inter Miami, pero tampoco le ofreció una propuesta. Sin embargo, cuando el mexicano tuvo todo en sus manos, lo dejó escapar.

PARA NO PERDER RITMO 😅



Después de ser rechazado por el Inter de Miami, Giovani Dos Santos fue captado entrenando con la Sub 20 del @ClubAmerica 🧐



El futbolista no pierde la esperanza de volver a jugar en un equipo profesional🤔#TeDaMásEmociones#GiovaniDosSantos #DosSantos pic.twitter.com/LXKamxeEhh — La Octava Sports (@laoctavasports) April 29, 2022

Las dos ofertas que rechazó Giovani dos Santos

En los últimos días se ha hablado del rechazo que tuvo Giovani dos Santos con el Mazatlán. El conjunto de la Liga MX le habría ofrecido la posibilidad de regresar al fútbol mexicano tal y como lo hicieron con Marco Fabián. Pero "Gio" prefirió dejar en visto a la directiva.

Quizá desde el punto de vista económico no era tan apetitosa la oferta. Pero Giovani dos Santos se encargó de rechazar una propuesta más proveniente de Arabia Saudita. Los reportes señalan que “Gio” habría recibido una oferta superior a los $1.5 millones de dólares anuales, pero también la rechazó.

