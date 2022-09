“Y pensar que jugó en el Real Madrid”: se burlan de una vergonzosa actuación de Chicharito al intentar simular una agresión

Los Ángeles Galaxy volvieron a resbalar en la MLS. El conjunto comandado por Javier Hernández igualó 2-2 con el Toronto FC. A pesar de que Chicharito no anotó un gol para la causa angelina, el atacante mexicano aportó muchas risas para los espectadores y los usuarios de las redes sociales.

La acción fue protagonizada por el azteca y tres jugadores de Toronto. Chicharito fue encarado por Michael Bradley, Richie Laryea y Chris Mavinga, luego de que el mexicano hiciese una dura entrada en una jugada anterior. Para librarse de la molestia de sus rivales, Hernández recurrió a sus dotes de actuación.

Tranquilo Chicharito. Bradley se calentó con el mexicano pero parece que Hernández exageró un poco 🤣…



📹 @GioGarciaLA pic.twitter.com/nyRJDRqIdU— SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2022

En medio de la pequeña gresca, el ex futbolista del Real Madrid no hizo más que simular distintas agresiones para ver si alguna de ellas lograba colar. El atacante de Los Ángeles Galaxy se tiró al suelo como si hubiese recibido un disparo hasta que llegó el árbitro Ted Unkel para socorrerlo. Terrible, oremos por la pronta recuperación del Chicharito. Esperemos que las lesiones no sean graves. 😩 pic.twitter.com/Fl9bBJuXOL— Yovana (@yovsgh) September 1, 2022

Chicharito es el hazmerreir de las redes sociales

Luego de que el video fuese publicado en las redes sociales, muchos usuarios comenzaron a burlarse de la actuación del azteca. En tono de burla, algunos aficionados alegaban que el mexicano estaba siendo pellizcado por sus rivales. Lo cierto es que Chicharito será protagonista de un nuevo gif por mucho tiempo. Ahí aprendió— Javier Diaz (@diaazyj) September 1, 2022 Real Madrid que es más increíble— ₩¡L§oN López (@wilsonagustin17) September 1, 2022 Jajajajaajajaja— Mal Corazón (@TheBadHeartMex) September 1, 2022 To be fair they were pulling A Night at the Roxbury right there pic.twitter.com/V5whlNz3gU— Mike Irish (@MikeIrish18) September 1, 2022

