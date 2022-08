¿Chicharito será desechado por Los Ángeles Galaxy? Conoce a la estrella que  reemplazaría al azteca en caso de que salga del club 

Javier Hernández es una de las grandes estrellas de la MLS. “Chicharito” se ha instaurado en el fútbol estadounidense como el estandarte principal de Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, estos tiempos quedarían en el pasado. El veterano delantero mexicano estaría en la puerta de salida del club e incluso ya tendría a su sucesor en el ataque.

Según informaciones de AS USA, Los Ángeles Galaxy querrían realizar un cambio importante en su delantera. Javier Hernández, a pesar de haber entregado buenas cuotas goleadoras en las temporadas, no habría sido suficiente o al menos los registros esperados.

No está de más recordar que “Chicharito” finaliza su contrato con el club en los próximos meses y claramente no ha podido obtener el objetivo mayor por el cual fue fichado: el título de la MLS. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

¿Quién sería el reemplazo de Chicharito?

El reporte señala que la directiva de Los Ángeles Galaxy ya estarían pensando en el reemplazo del mexicano. Luis Suárez sería el atacante seleccionado para iniciar un nuevo ciclo del club. El ex delantero del FC Barcelona milita en el Nacional de Uruguay, pero firmó un contrato que tiene una duración hasta diciembre de este año. View this post on Instagram A post shared by Luis Suárez (@luissuarez9)

El “Pistolero” de 35 años de edad sería el futbolista encargado para tapar el hueco que dejaría la presunta salida de Chicharito. Además del mexicano, el brasileño Douglas Costa también abandonaría la institución en busca de una renovación estructural.

A pesar de su edad, Luis Suárez es valorado en $8 millones de dólares y ya ha marcado su primer gol en su nuevo ciclo en el fútbol sudamericano.

⚽️🔫 Así fue el primer gol de @LuisSuarez9 en su vuelta a Nacional. pic.twitter.com/c77BOgucNp— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 6, 2022

