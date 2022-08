El padre de Chicharito Hernández quiere a su hijo en la selección mexicana: otro mensaje directo para Gerardo Martino

Todo parece indicar que Chicharito será una exigencia hasta el último momento para El Tri. Con más de dos años de ausencia de la selección mexicana, algunos aficionados no pierden las esperanzas de ver a Javier Hernández en el Mundial de Qatar 2022. Pero los seguidores mexicanos no son los únicos que quieren el regreso del atacante de Los Ángeles Galaxy. El padre de Chicharito también manifestó su deseo de que su hijo sea nuevamente parte de la selección de México.

“Estoy sorprendido y agradecerles por todo el apoyo que le han dado a mi hijo, esperemos que pronto lo vuelvan a tener en selección mexicana (…) Sorprendido y contento, orgulloso de mi hijo, de la gente que lo ha apoyado todo momento, desde que apareció en el fútbol profesional, me da mucho gusto por mi hijo, que la gente sepa que es una persona entregada a su profesión“, sentenció el ex futbolista en unas declaraciones difundidas por El Universal.

No está de más mencionar que Javier Hernández lleva a su espalda el rótulo de ser el goleador histórico de la selección mexicana. Sin duda alguna este es un estatus que en cualquier otra selección se hubiese respetado y más aún al tomar en cuenta que en El Tri no hay un atacante fijo que acompañe a Raúl Jiménez.

Chicharito y su evolución en la MLS

Por otra parte, el padre de Chicharito habló sobre el desempeño de su hijo en la Major League Soccer. Tras una primera temporada para el olvido, el atacante azteca ha sabido adaptarse al balompié estadounidense y se ha convertido en una de las grandes figuras del LA Galaxy, a pesar de los rumores que lo sitúan fuera del club.

“Creo que ha tenido un buen rendimiento, que los que han jugado fútbol sabemos lo que cuesta adaptarse al nuevo sistema, al fútbol diferente, ha sido un buen rendimiento, vino de menos a más. Creo que está cerrando muy bien su participación en la Liga de Estados Unidos“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

