Le lanzaron un plátano a un jugador en el fútbol peruano: el rechazo al racismo se hizo sentir tras la deplorable actitud del aficionado

El racismo sigue siendo un mal que no ha podido ser erradicado de los estadios del fútbol. A pesar de que estos problemas se ven con más frecuencia en el balompié europeo, Sudamérica no está exento de ello. En el estadio Monumental de Lima se desarrollaba el partido entre Melgar y Universitario, cuando un aficionado le lanzó un plátano a Kevin Quevedo. El rechazo ante lo ocurrido no tardó en aparecer.

¡Racismo en el fútbol peruano!

Un hincha del @Universitario lanzó un plátano al futbolista Kevin Quevedo, pero los dirigentes de la 'U' intentaron justificar la agresión.https://t.co/PZT5gMBDX9 pic.twitter.com/R4hBHAyh13 — 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) October 18, 2022

La jornada del torneo Clausura peruano quedó manchada por este incidente. El hecho ocurrió mientras el partido estaba paralizado, pues los paramédicos atendían el malestar de salud de un hincha que se encontraba en las tribunas. Los jugadores se percataron del plátano que habían arrojado desde las gradas al engramado y se lo llevaron directamente al hueco principal.

COMUNICADO OFICIAL 🔴⚫️ Agradeceremos su difusión. pic.twitter.com/1Ny75mKVfg — FBC Melgar (@MelgarOficial) October 17, 2022

“Agredir al rival no te convierte en un mejor hincha. Si vas a ser violento, irrespetuoso o discriminador no vengas al estadio, no te queremos. Defendamos nuestro fútbol“, manifestó el Gremio de Futbolistas Profesionales del Perú, a través de las redes sociales.

Además de haber arrojado el plátano, durante el partido entre Cienciano y Alianza Lima, también se habrían desarrollado otros actos discriminatorios. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, algunos aficionados realizaban sonidos de simio cada vez que el atacante colombiano Arley Rodríguez tocaba la pelota.

“Últimamente no sé qué está pasando en el fútbol en pleno siglo XXI con tanta gente de color nosotros morenos y todavía se siguen viendo estas cosas. Va a ser difícil erradicar esto (…) Había cánticos, escuchaba que hacían como simios“, expresó el futbolista colombiano en una entrevista para Radio RPP.

La discriminación racial es penada por la ley peruana desde 2013. Se establecen hasta tres años de cárcel para quienes estén vinculados con estos actos discriminatorios. Es por esto que la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto para identificar a los responsables.

“Solicitamos a la Federación Peruana de Fútbol a tomar las medidas correspondientes. Instamos a respetar los compromisos asumidos en el Pacto público contra el racismo en el fútbol“, manifestó la entidad en redes sociales.

