Marcelo Flores quedó relegado de la Selección Mexicana, ¿por qué el “Chelo” no fue tomado en cuenta por El Tri?

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y las selecciones continúan afinando detalles para afrontar el torneo. El Tri convocó a un primer grupo de futbolistas que iniciarán con su preparación de cara a los próximos duelos amistosos del conjunto mexicano. El “Tata” llamó a algunos jóvenes para que cumplan con el rol de sparring dentro de la plantilla, pero la ausencia de Marcelo Flores ha generado algo de ruido.

El Tri reunió a un primer grupo de jugadores de cara a los próximos amistosos ante Irak y Suecia el 9 y 16 de noviembre respectivamente. Mientras se integran paulatinamente las piezas de Europa, el “Tata” cuenta con un pequeño grupo de jugadores habituales y una larga lista de jóvenes en la que no figura el “Chelo”.

¿Por qué Marcelo Flores no está en la concentración?

Según informaciones difundidas por Martín del Palacio, desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), si estuvieron interesados en Flores. Sin embargo, su actual club, el Real Oviedo, decidió no prestarlo para el módulo. Esto mismo habría ocurrido con otros jugadores que militan en la segunda división de España tales como Daniel Aceves y Jordan carrillo. Marcelo Flores no estará en Qatar. La idea era llevarlo de sparring, pero no se pudo porque el campeonato de Segunda División en España no para durante el Mundial. Una lástima, la experiencia le hubiera sido muy útil.— Martín del Palacio Langer (@martindelp) October 14, 2022

Flores debe seguir desarrollando su talento

El joven futbolista mexicano de 19 años de edad salió cedido del Arsenal de Inglaterra al Oviedo de la segunda división española. La intención del azteca es poder ganar experiencia y tener más protagonismo dentro del campo. Flores ya ha jugado 293 minutos en 7 partidos con el club. Pero el mexicano aún no ha podido anotar su primer gol ni otorgar su primera asistencia.

