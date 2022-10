“La sed de goles que tiene Robert Lewandowski es increíble”: futbolista polaco advierte a la Selección Mexicana

Cada vez faltan menos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y algunos jugadores ya comienzan a visualizar el destino de sus selecciones. México estará en el grupo C junto a las combinados de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. En la previa, el futbolista polaco Jakub Kamiński advirtió a sus rivales de la seriedad con la que afrontarán la Copa del Mundo y destacó su mayor carta en el campo: Robert Lewandowski.

“Estamos hablando de otro nivel de fútbol. La sed de goles que tiene (Lewandowski) es increíble. Es nuestro líder y espero que esté en buen estado físico durante el Mundial. Es muy importante. Quizá a sus 34 años sea un poco mayor, pero es su última oportunidad para demostrar de lo que es capaz con la selección”, sentenció el joven futbolista a ESPN.

No está de más mencionar que la última vez que los polacos lograron pasar de la fase de grupos fue en el Mundial de México de 1986. Han pasado 36 años y la selección de Polonia buscará repetir aquel logro.

México y Polonia pelearán por un cupo

Por otra parte, Jakub Kaminski mostró su lado más realista al colocar a Argentina como la clara aspirante para quedarse con el primer lugar del grupo C. Bajo estas circunstancias, el polaco considera que México y Polonia deberán pelearse por el segundo lugar de la zona.

“Argentina es la favorita del Grupo C. Creo que podemos luchar con México por el segundo puesto. Nuestro punto fuerte es ser un equipo que defiende y tenemos un juego diferente al de Argentina o México. Ellos tienen un fútbol diferente, más ofensivo“, explicó. HUGE names in Group C. Which two teams will make it out of the group? ✨ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Bo2JITNSc4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2022

También te puede interesar:

· Levantan la mano por México: El Tri convocó a sus seis primeros jugadores para la última concentración antes del Mundial de Qatar 2022

· “Creo que México nunca jugó un Mundial”: el curioso mensaje del Cuti Romero que causa revuelo en las redes sociales

· “Estamos jodidos”: Javier Aguirre teme por la Selección Mexicana y su duelo ante Robert Lewandowski