“Creo que México nunca jugó un Mundial”: el curioso mensaje del Cuti Romero que causa revuelo en las redes sociales

Argentina y México se verán las caras en la Copa del Mundo por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Este duelo será un partido atractivo para ambos conjuntos al tomar en cuenta todas las polémicas que se han generado en la previa. A esta lista de curiosidades se le podría añadir el presunto desconocimiento del “Cutí” Romero sobre El Tri.

El joven futbolista del Tottenham de la Premier League, fue interrogado sobre México, rival de Argentina en la Copa del Mundo. Sin embargo, las declaraciones del “Cutí” han dado mucho de qué hablar, pues se desconocen las verdaderas intenciones de sus palabras al expresar su presunto desconocimiento sobre la Selección Mexicana y sus participaciones en los Mundiales.

“Es un rival complicado, creo que nunca jugó un Mundial, pero seguramente el ambiente y cómo lo vive cada jugador debe ser una forma muy especial“, sentencio el argentino en una entrevista con TUDN.

A través de las redes sociales se ha difundido masivamente las palabras del “Cutí”. Los aficionados mexicanos son los más afectados por el testimonio del futbolista del Tottenham. Que hable más, eso alimentará la motivación del tri. 😝— carlos (@carlosBR0701) October 13, 2022 Yo creo que se equivoco y quiso decir que Mexico nunca ha ganado un mundial, no se puede ser tan pendejo y más cuando en el pasado reciente Argentina y Mexico se han enfrentado en mundiales. Ni modo que no haya visto Sudáfrica 2010 o Alemania 2006.— Aarón Murillo (@moloshow) October 14, 2022 Conozco un compa con el mismo nombre , pero es mesero en la Roma— El muchacho chicho de la película gacha (@SergioE90159750) October 13, 2022 El Cuti Romero es top 3 centrales de la Premier League. Mejor central de la Serie A en la temporada 20/21. Esta bien que te enoje que haya declarado eso pero si no sabes quien es Cristian Romero es porque no sabes nada de futbol.— Tu vieja en gatan (@Tujavieenganta) October 14, 2022

Respaldo a Gerardo Martino

En medio de la polémica por la gestión de Gerardo Martino al mando de México, sigue habiendo una constante: desde Argentina respaldan al “Tata”. Esta vez fue Cristian Romero el que no puso en tela de juicio la calidad del estratega argentino.

“Creo que tiene un gran entrenador, que hace jugar bien al equipo, pero más allá de eso pensamos en nosotros, en el grupo que tenemos, que estamos bien y que llegaremos de la mejor manera”, concluyó. El video que hizo FIFA para presentar el Grupo C de Qatar 2022. 🇦🇷🇲🇽🇵🇱🇸🇦pic.twitter.com/WbYVqtQSaY— Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) April 7, 2022

