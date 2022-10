¿Chicharito hace falta en El Tri? Héctor Herrera habló sobre la ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana

Desde 2019 Chicharito no juega otro partido oficial con la Selección Mexicana. A pesar de que los años han transcurrido, la insistencia en la convocatoria de Javier Hernández persiste. Todo parece indicar que el atacante de Los Ángeles Galaxy no estará en la lista de Qatar 2022. ¿Hará falta Chicharito? Héctor Herrera ofreció su opinión al respecto.

“HH” es uno de los grandes estandartes dentro de la Selección Mexicana. La opinión del mediocampista del Houston Dynamo tiene mucho peso para el plantel. Cuando Herrera fue cuestionado sobre el peso de la ausencia de Chicharito en la Copa del Mundo, el ex jugador del Atlético de Madrid se lavó las manos.

“Por algo Chicharito es el máximo anotador de la selección mexicana. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como los delanteros lo deben de hacer. Es el máximo goleador mexicano y se ha ganado esa admiración y respeto y por qué ustedes lo piden. Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no, si hará falta no lo sé, todavía no llega el Mundial para saber si carecemos de gol“, comentó Herrera en conferencia de prensa.

¿Por qué hablan de Chicharito?

En los últimos meses, Javier Hernández se ha vuelto un pedido con mayor insistencia por parte de los aficionados mexicanos. Héctor Herrera explica que esto se debe a la ausencia de gol que ha tenido México en alguno de sus partidos.

“Lo mismo Raúl Jiménez, Funes Mori, Santi Giménez o Henry Martín hacen gol. O los medios hacemos goles todos los partidos… No sé sabe hasta el momento. Ahora la selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se está hablando tanto de eso“, explicó.

También te puede interesar:

· Chicharito dejaría de ser el chico mimado de Los Ángeles Galaxy: Luis Suárez ficharía con el club por un salario mayor al del mexicano

· ¿Por qué Chicharito no es convocado a la Selección Mexicana? Fiestas y ausencias, las presuntas razones por las que castigan a Javier Hernández

· El impresionante cambio físico de Julio Gómez, campeón del mundo con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17